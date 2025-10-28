DNA: क्या बांग्लादेश के साथ मिलकर PAK कर लेगा भारत के पूर्वोत्तर पर कब्जा? बड़ा खतरा बन रहा ISI का प्रोजेक्ट ‘बांग्लादेश’

DNA on Bangladesh conspiracy against India: ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटा पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ मिलकर बड़ी साजिश रचने में लगा है. उसकी नजर भारत के पूर्वोत्तर पर है, जिसके लिए आईएसआई ने प्रोजेक्ट ‘बांग्लादेश’ लॉन्च कर दिया है.
DNA on Pakistan Bangladesh conspiracy: इसमें रत्तीभर भी शक नहीं है कि पाकिस्तान के सैनिक कायर हैं. बुजदिली उनकी रगों में बहती है.सीधी लड़ाई में सरेंडर करने का उनका इतिहास रहा है. यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकारी नीति आतंक पर आधारित है. आतंकियों के जरिए छद्म-युद्ध लड़ना उस पाखंडी मुल्क की नीति का हिस्सा है. जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशें लगातार नाकाम हो रही है. ऐसे में प्रपंची देश नया कोना तलाश रहा है. उसकी नज़र नॉर्थ-ईस्ट पर है. इसके लिए आसिम मुनीर बांग्लादेश को आतंकी लॉन्चपैड बनाने की फिराक में है. बांग्लादेश के रास्ते अब वो किस तरह पूर्वोत्तर के राज्यों में अशांति फैलाने की साजिश रचा रहा है.
बांग्लादेश के शाह मकदूम हवाई अड्डे पर एक शख्स का स्वागत किया गया. जिसका स्वागत किया जा रहा था, वो पाकिस्तान से आया है. उसका नाम इबतिस्म इलाही ज़हीर है. ये कहने के लिए पाकिस्तान के एक धार्मिक संगठन जमीयत अहल-ए-हदीस का महासचिव है. लेकिन ये इसका आधा सच है. हम आपको इसका पूरा परिचय बताते हैं.
बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी
ये घनघोर कट्टरपंथी मौलाना है. कुख्यात आतंकी हाफिज सईद का करीबी है. नौजवानों का ब्रेनवॉश करने में महारत हासिल है. ये जिहादियों की भर्ती करता है. ये अपनी तकरीरों में जहर उगलता है. गैर मुस्लिमों की हत्या की धमकी देता है और पाकिस्तान की नजर में इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सब एक मजहबी संगठन की आड़ में करता है.
ये पिछले कुछ महीनों में दूसरी बार बांग्लादेश पहुंचा है. ये 7 नवंबर तक बांग्लादेश में ही रहेगा. इस दौरान वो अपने उस विशेष उद्देश्य को पूरा करेगा, जिसके लिए मुनीर और हाफिज ने इसे भेजा है. विषैले विचार वाला ये कट्टरपंथी पहुंचते ही अपने मिशन में जुट गया. वो सबसे पहले भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर गया. राजशाही और छपाइन नवाबगंज इलाके में लोगों से मिला. उसने मस्जिदों में बैठकें की और जहरीली तकरीरें दी. इसने अपनी विशेषज्ञता के मुताबिक लोगों की भावनाओं को खूब भड़काया.
जाकिर नाइक का चेला भी पहुंचा यूनुस के पास
जिन बांग्लादेशी नौजवानों को अतिवादी मौलाना ज़हीर, जिहादी पाठ पढ़ा रहा है उसकी स्पेशल क्लास के लिए अतंकी विचारों का पुरोधा जाकिर नाइक भी पहुंच रहा है. जाकिर नाइक, ज़हीर का वैचारिक गुरू है. बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और कट्टरपंथियों के रहमदिल मोहम्मद यूनुस उसके लिए रेड कारपेट बिछाने वाले हैं. ये वही जाकिर नाइक है, जिसपर ढाका में आतंकी हमला कराने का इल्जाम है. मगर भारत से शत्रुता में अंधे हो चुके मोहम्मद यूनुस इस स्तर पर आ चुके हैं कि किसी को भी गले लगाने के लिए तैयार हैं.
अब प्रश्न है कि क्या हाफिज के करीबी जहीर और भगोड़े कट्टरपंथी जाकिर नाइक का एक साथ बांग्लादेश में होना कोई संयोग मात्र है ये आतंकी प्रयोग का हिस्सा है? सवाल ये भी है कि क्यों कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर, पूर्वोत्तर को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है?
भारत विरोध में अंधे हो चुके हैं यूनुस
इसे समझने के लिए हम आपको दो दिन पुरानी एक घटना के बारे में बताते हैं. उस घटना में मोहम्मद यूनुस, आसिम मुनीर के डिप्टी शमशाद मिर्जा को एक तस्वीर भेंट कर रहे थे. इस तस्वीर में ग्रेटर बांग्लादेश का मानचित्र था. इस विवादित मानचित्र में असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कुछ भाग को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया. इसका संदेश बहुत स्पष्ट है. पाकिस्तान को आतंकी लॉन्चपैड देने के बदले कट्टरवादी यूनुस ने अपनी विस्तारवादी मंशा जाहिर की है.
ISI और पाकिस्तानी आर्मी से प्रेरित यूनुस, बांग्लादेश को वैचारिक युद्ध का केंद्रबिंदु बना रहे हैं. इसकी शुरुआत उन्होंने सत्ता संभालने के बाद ही कर दी थी. मोहम्मद यूनुस ने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी को जेल सो रिहा कर दिया. कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी से प्रतिबंध हटा लिया गया. ISI और पाकिस्तानी आर्मी को यात्रा को वीजा फ्री कर दिया. इसी साल जुलाई में ISI के कई अधिकारियों को भारत बॉर्डर का गेट पास दिया. मोहम्मद यूनुस की आतंक प्रेरित सरकार ने उस हथियार तस्कर को भी जेल से रिहा कर दिया, जो नॉर्थ-ईस्ट में आतंक फैलाने वाले उल्फा उग्रवादियों को हथियार दे रहा था.
पूर्वोत्तर में उग्रवादियों को हथियार सप्लाई करने वाले तस्कर को जेल से छोड़ना. बॉर्डर पर हाफिज सईद के करीबी कट्टरपंथी मौलाना का घूमना. आसिम मुनीर के करीबी जनरल का बांग्लादेश आना. ग्रेटर बांग्लादेश के नाम पर यूनुस का भारतीय राज्यों पर अधिकार दिखाना. ये सबकुछ संयोग मात्र बिलकुल भी नहीं हो सकता है. आप जब इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो इसमें आपको नॉर्थ-ईस्ट को अस्थिर करने वाली पाकिस्तानी साजिश स्पष्ट दिखेगी. उसमें ये भी दिखेगा कि आतंकी बिसात पर बांग्लादेश मोहरा बनता जा रहा है.
पाकिस्तान नॉर्थ-इस्ट वाली साजिश क्यों रच रहा?
अब आपको ये भी जानना चाहिए कि पाकिस्तान नॉर्थ-इस्ट वाली साजिश क्यों रच रहा है? इसके कई कारण है. पहला कारण ये है कि शेख हसीना के सत्ताहीन होने के बाद बांग्लादेश में कट्टरवाद के समानांतर एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ा है. ऐसे में उन्हें आतंकी भी आसानी से मिल जाएंगे. दूसरा कारण ये है कि बांग्लादेश और भारत का अधिकांश हिस्सा खुला हुआ है. बांग्लादेश के जरिए आसानी से घुसपैठिए आ जाते हैं. पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में आपसी विवाद की वजह से पहले से अशांति है.
असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पहले से ही बांग्लादेशी घुसपैठिए भड़े हुए हैं. ऐसे में जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी जो काम अलगाववादियों के जरिए करवाते थे, वे नॉर्थ-ईस्ट में घुसपैठियों से करवा सकते हैं. नॉर्थ-ईस्ट में साजिश का तीसरा और सबसे अहम कारण है कि डरपोक पाकिस्तान को लगता है कि बांग्लादेश के रास्ते आतंकी भेजने पर भारत की पहली बारूदी प्रतिक्रिया से वो बच जाएगा.
पिछले एक साल से साजिश पर काम कर रही ISI
यही कारण है कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI पिछले एक साल से प्रॉजेक्ट बांग्लादेश पर काम कर रही है. मुनीर के दूत एक तरफ मोहम्मद यूनुस के कट्टर विचारों को और भड़का रहे हैं. जिस मोहम्मद यूनुस को नोबेल का पुरस्कार मिला था, वही अब अशांति के प्रतिमूर्ति बनते जा रहे हैं. जिस तरह पाकिस्तानी आतंकियों के लिए बांग्लादेश लॉन्च पैड बनता जा रहा है. उससे साफ है कि मोहम्मद यूनूस की पाकिस्तान परस्त नीति ने बांग्लादेश को भारत का एक लो इंटेनसिटी वाला दुश्मन देश बना दिया है.