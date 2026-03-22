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Hindi Newsदुनियातेल छोड़िए पीने के लिए नहीं मिलेगा पानी, अगर ट्रंप ने डुबोए ईरान के 130 पावर प्लांट तो खतरे में कैसे आएगी पूरी दुनिया?

तेल छोड़िए पीने के लिए नहीं मिलेगा पानी, अगर ट्रंप ने डुबोए ईरान के 130 पावर प्लांट तो खतरे में कैसे आएगी पूरी दुनिया?

Trump's 48 Hour ultimatum to Iran: ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर ईरान के 'खतम अल-अनबिया' ने चेतावनी दी है कि उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी तरह का हमला होने पर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका से जुड़े सभी एनर्जी दफ्तर और IT दफ्तर और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को जवाबी हमले में मिटा दिया जाएगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 22, 2026, 04:59 PM IST
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तेल छोड़िए पीने के लिए नहीं मिलेगा पानी, अगर ट्रंप ने डुबोए ईरान के 130 पावर प्लांट तो खतरे में कैसे आएगी पूरी दुनिया?

Iran warning to Donald Trump: ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर दिए अल्टीमेटम पर अमल किया तो इसकी कीमत अमेरिका-इजरायल समेत उनके साथियों को भी चुकानी पड़ेगी. ईरान सेना ने ट्रंप की धमकी को गीदड़भभकी मानते हुए कहा है कि वो क्षेत्र में मौजूद पूरे विदेशी बुनियादी ढांचे को मटियामेट कर देगा. दरअसल ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था कि अगर 48 घंटे में होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला गया तो वो ईरान के सारे पावर प्लांट्स को उड़ाकर उसे घुप अंधेरे में डुबो देगा.  

मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा

ट्रंप का अल्टीमेट आते ही दुनियाभर में उथल-पुथल देखी गई. ऐसा इसलिए कि होर्मुज को लेकर ट्रंप ने ईरान के प्लांट्स ध्वस्त करने की कसम खाई है. अमेरिका के पास ऐसा करने के लिए बंकर बस्टर बम और स्टील्थ जेट हैं. ईरान पर हमला हुआ तो सिर्फ ईरान की बत्ती गुल नहीं होगी, पूरी दुनिया के ऊपर आपदा आ जाएगी.

विनाशकारी होगा ईरान का अंधेरे में डूबना

ईरान के पास करीब 130 से 300 पावर प्लांट्स हैं. ट्रंप ने जिस स्टेशन का नाम लिए बगैर धमकाया वो 'बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट' हो सकता है. यह ईरान का अकेला चालू न्यूक्लियर रिएक्टर है. इसे ईरान की लाइफलाइन माना जाता है. यहां से 3,85,000 GWh बिजली पैदा होती है. ये प्लांट नेचुरल गैस से चलता है. ईरान का दमावंद पावर प्लांट, मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से एक है. इनके अलावा ईरान में जहां कहीं बिजली का उत्पादन होता है, ट्रंप ने सबको उड़ा देने की धमकी दी है.

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US स्ट्राइक दुनिया के लिए खतरनाक?

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बुशहर समेत अन्य पावर प्लांट पर अमेरिकी हमलों के कारण दुनिया को बेहद खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. पर्यावरण के संकट के अलावा दुनिया को गंभीर मानवीय संकट का सामना करना पड़ सकता है. ऐसा होने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित होने की चेतावनी जारी हो चुकी है.

1. पीने के पानी का संकट और विस्थापन: बुशहर न्यूक्लियर प्लांट इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है. अधिकतर खाड़ी देश जैसे यूएआई, कतर, कुवैत और सऊदी अरब अपने लगभग सभी पीने के पानी के लिए डीसैलिनेशन पर निर्भर हैं. बुशहर पर स्ट्राइक से फारस की खाड़ी में रेडिएशन लीक हुआ तो लाखों लोग पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे. रेडियोलॉजिकल आपदा बड़े पैमाने पर लोगों को खाड़ी देशों से पलायन करने पर मजबूर कर सकती है.

2. ग्लोबल एनर्जी और तेल मार्केट ठप होने का डर: ईरान के पावर प्लांट उसकी तेल और गैस इंडस्ट्री की धड़कन हैं. बिजली के बिना, ईरान तेल और नेचुरल गैस को पंप, रिफाइन या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता. होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने वैसे ही दुनिया की सांसे फूलने लगती हैं. दुनिया का 20% तेल इसी चोक पॉइंट से होकर गुजरता है. ईरान की एनर्जी स्टेबिलिटी में कोई भी रुकावट ग्लोबल मार्केट में पैनिक पैदा करती है. इससे क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं. ब्रेंट क्रूड, जो पहले से ही $110-$120 प्रति बैरल से ज्यादा है, लड़ाई खिंची तो इसका कीमत $150 तक पहुंच सकती है. होर्मुज स्ट्रेट के लगातार बंद होने से ग्लोबल तेल और जरूरी LNG सप्लाई का 20% ब्लॉक हो जाता है. ऐसा हुआ तो खाड़ी में ग्रॉसरी की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है.

3. रीजनल पावर इंटरकनेक्टिविटी: ईरान अपने पड़ोसियों को बिजली का एक बड़ा एक्सपोर्टर है. इराक अपने ग्रिड को चालू रखने के लिए ईरानी बिजली और गैस पर निर्भर है. ईरानी पावर ग्रिड के क्रैश होने से इराक में ब्लैकआउट और उसके बाद सियासी संकट हो सकता है. ईरान ने अपने ग्रिड को रूस, तुर्की और पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की है, जिससे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूरेशियन एनर्जी सप्लाई चेन में एक जरूरी कड़ी बन चुका है. वैसे भी शुरुआती 23 दिनों में पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल डीइंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा मंडरा रहा है. मार्केट ने पहले ही इस पर तेजी से रिएक्ट किया है. यहां और हमले होने पर ग्लोबल स्टॉक मार्केट में और गिरावट आएगी और फ्यूल की सप्लाई में ठहराव आ सकता है.

4. हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है: ईरान ने अबतक के युद्ध में 'जैसे को तैसा' वाला मिलिट्री फॉर्मूला अपनाया है. अगर ईरान के प्लांट्स पर हमला होता है, तो उसने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की चुनौती दे दी है. ऐसा हुआ तो स्थानीय बिजली कटौती एक ग्लोबल एनर्जी युद्ध में बदल जाएगी. इससे दुनिया भर की ऑयल रिफाइनरी का काम ठप पड़ जाएगा.

5. जान का नुकसान: दमावंद या रुदेशुर जैसे बड़े प्लांट्स बर्बाद करने से ईरान का बिजली ग्रिड चरमरा जाएगा. जिससे वहां के अस्पताल महज सामान्य इमारत में बदल जाएंगे. करोड़ों लोगों की बुनियादी जिंदगी पर असर पड़ेगा. वैसे भी 20 मार्च 2026 तक ईरान में हुए हमलों में अब तक 1500 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, ये आंकड़ा बढ़ जाएगा.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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