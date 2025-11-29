Trump 2028: संविधान बदलकर तीसरे टर्म में वापसी करेंगे ट्रंप? इस तस्वीर ने चढ़ा दिया विरोधियों का पारा

Can Trump serve a third term as US president: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लाइम लाइट में रहना अच्छा लगता है. उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि अटकलें और सुर्खियां दोनों उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं. फायर ब्रांड रिपब्लिकन नेता के हार्डलाइनर बयान हो या फिर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट, उस पर बवाल खड़ा होने की गारंटी होती है. ताजा मामले में ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एआई वाली एक तस्वीर पोस्ट की है. इस तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति 2028 में फिर से सत्ता में वापसी का संकेत दे रहे हैं.

तस्वीर ने चढ़ाया विरोधियों का पारा

तस्वीर में ट्रंप एक पोस्टर लेकर खड़े हैं. पोस्टर पर लिखा है- 'Trump 2028.' इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में रिपब्लिकन लिखा है. तभी से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति 2028 में भी अपनी वापसी का इशारा कर रहे हैं? इसके साथ ही उनका एक हिंट अमेरिकी संविधान संशोधन की अटकलों को हवा दे रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- धरी रह गई ट्रंप की 'दादागिरी', जेलेंस्की भी आंखें फाड़-फाड़कर देखते रह गए; रूस की हो गई चांदी-चांदी

बता दें कि ट्रंप 2024 के चुनाव में जीत हासिल कर दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने. अमेरिकी संविधान के अनुसार एक व्यक्ति सिर्फ दो बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, इसलिए संविधान के अनुसार देखा जाए तो ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल है. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब एक नए विचार को जन्म दिया है कि क्या वे अमेरिका के 22वें संविधान संशोधन को चुनौती देंगे?

ये भी पढ़ें- ट्रंप के ऑर्डर पर वेनेजुएला का एयर स्पेस लॉक, कभी भी हो सकता है हमला? मैटर है सीरियस

पहले भी दे चुके हिंट! पैसे वाले हैं तो क्या संविधान बदल देंगे?

हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ट्रंप की तीसरी बार वापसी को लेकर इस तरह की चर्चा हुई हो. इससे पहले भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है. इससे पहले भी ट्रंप के समर्थकों की टोपी और मर्चेंडाइज पर इस तरह की चीजें देखी जा चुकी हैं.

ये भी पढ़ें- इमरान खान कैसे हैं? बहनों ने जताई थी अनहोनी की आशंका, अब PTI के नेता ने दिया अपडेट

टोपी में ट्रंप!

इससे पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप की मेज पर रखी एक टोपी ने ऐसी अटकलों को तूल दिया था. उनकी टेबल पर रखी टोपी में लिखा था- 'ट्रंप 2028.' तब भी सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई थी. हालांकि, अमेरिकी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने पूरे एपिसोड को मजाक बताते हुए कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप से इस बारे में मेरी चर्चा हुई, वो संविधान की गंभीरता को समझते हैं. उन्होंने कहा है कि तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता'.