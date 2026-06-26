India-Canada Relations: भारत और कनाडा के कूटनीतिक रिश्तों के बीच एक ऐसी बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है. पिछले चार दशकों से भारत की चेतावनियों को 'अभिव्यक्ति की आजादी' के नाम पर नजरअंदाज करने वाले कनाडा ने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं. कनाडा की मुख्य खुफिया एजेंसी, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस (CSIS) ने पहली बार सार्वजनिक और आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि 1985 में हुए एयर इंडिया फ्लाइट 182 (सम्राट कनिष्क) बम धमाके के पीछे कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकवादी ही थे.
बुधवार को इस त्रासदी की बरसी पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए CSIS ने सीधे तौर पर अलगाववादी आंदोलन को इस कत्लेआम का जिम्मेदार ठहराया. एजेंसी ने लिखा कि 23 जून, 1985 को कनाडा के खालिस्तानी कट्टरपंथियों द्वारा लगाए गए एक बम ने एयरक्राफ्ट को हवा में तबाह कर दिया था, जिसमें सवार सभी 329 लोग मारे गए. यह कनाडा के इतिहास का सबसे खतरनाक और कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला है. ओटावा के रुख में आया यह ऐतिहासिक यू-टर्न नई दिल्ली के उस स्टैंड को 100% सही साबित करता है, जिसे भारत पहले दिन से ही दुनिया के सामने रख रहा था.
ये खौफनाक वारदात 23 जून 1985 की है, जब टोरंटो से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 182 (बोइंग 747) को प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन 'बब्बर खालसा' के आतंकियों ने निशाना बनाया था. आतंकियों ने चालाकी से विमान के लगेज कंपार्टमेंट में बम प्लांट किया था. जैसे ही विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचा, एक जोरदार धमाके के साथ इसके परखच्चे उड़ गए. विमान में सवार सभी 329 यात्री और क्रू मेंबर्स जिंदा जल गए या समुद्र में समा गए. इनमें 268 कनाडाई नागरिक थे, जिनमें भारी संख्या में भारतीय मूल के लोग शामिल थे. यह 2001 के 9/11 हमले से पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन आतंकी हमला था.
कनाडा को इस सच को स्वीकार करने में 41 साल क्यों लग गए, इसकी कहानी कनाडाई सुरक्षा तंत्र की घोर लापरवाही और नाकामी से भरी है. 2010 में जस्टिस जॉन मेजर की जांच में खुलासा हुआ था कि कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS और पुलिस (RCMP) के बीच आपसी अहंकार की लड़ाई चल रही थी. हद तो तब हो गई जब CSIS ने बब्बर खालसा के मुख्य सरगना तलविंदर सिंह परमार की सैकड़ों घंटों की फोन टैपिंग (वायरटैप रिकॉर्डिंग्स) को खुद ही नष्ट कर दिया, जिससे आतंकियों को कानूनी सजा नहीं मिल सकी. इतना ही नहीं, कनाडाई कोर्ट में गवाही देने वाले मुख्य गवाहों को सरेआम गोलियों से भून दिया गया, जिससे कनाडाई अदालत ने 2005 में मुख्य संदिग्धों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.
कनाडा का ये यू-टर्न भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत है. पिछले कुछ सालों में, खासकर जस्टिन ट्रूडो सरकार के दौरान, भारत और कनाडा के रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच गए थे. ट्रूडो ने भारतीय खुफिया एजेंसी 'रॉ' (RAW) पर कनाडाई धरती पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश का बेबुनियाद आरोप मढ़कर दोनों देशों में ठान दी थी. भारत हमेशा से कहता रहा है कि कनाडा वोट बैंक की गंदी राजनीति के चक्कर में आतंकवादियों और गैंगस्टरों को पनाह दे रहा है, जो कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और टेरर फंडिंग के लिए कर रहे हैं.
अब मार्क कार्नी प्रशासन के दौर में कनाडाई सुर बदलते दिख रहे हैं. CSIS ने अपनी हालिया राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट में भी साफ लिखा है कि कनाडा-बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट (CBKE) कनाडाई संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और भोले-भाले लोगों से चंदा इकट्ठा कर हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं. कनाडा के इस कबूलनामे के बाद अब भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खालिस्तानी इकोसिस्टम को बेनकाब करने और कनाडाई जमीन पर पल रहे भारत-विरोधी आतंकियों के खिलाफ कड़ा कानूनी एक्शन (प्रत्यर्पण) लेने में एक अचूक हथियार मिल गया है.