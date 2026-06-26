/DNA: 41 साल बाद बदला कनाडा का रुख! कनिष्क धमाके में पहली बार खालिस्तानी आतंकियों का नाम लिया, जानें कैसे बदली सोच?

कनाडा ने 41 साल बाद पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि 23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 (कनिष्क) पर हुआ बम हमला कनाडा में मौजूद खालिस्तानी चरमपंथियों ने किया था. इस हमले में 329 लोगों की जान गई थी, जिनमें 268 कनाडाई, 27 ब्रिटिश और 24 भारतीय नागरिक शामिल थे. इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा पर थी. भारत वर्षों से यही दावा करता रहा कि इस हमले की साजिश कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों ने रची थी. अब कनाडा की सुरक्षा एजेंसी के बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सच को स्वीकार करने में चार दशक क्यों लग गए.
कनाडा की सुरक्षा और खुफिया एजेंसी CSIS (Canadian Security Intelligence Service) ने कनिष्क हादसे की 41वीं बरसी पर जारी अपने बयान में कहा कि 23 जून 1985 को कनाडा में स्थित खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा लगाए गए बम ने एयर इंडिया फ्लाइट 182 को नष्ट कर दिया था. इस हमले में विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई थी. एजेंसी ने इसे कनाडा के इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमला और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था का सबसे दर्दनाक अध्याय बताया. यह पहली बार है जब कनाडा की किसी आधिकारिक एजेंसी ने सीधे तौर पर खालिस्तानी चरमपंथियों की भूमिका स्वीकार की है.
करीब चार दशक तक कनाडा खालिस्तानी नेटवर्क और बब्बर खालसा की भूमिका पर केवल संदेह जताता रहा. कई बार जांच हुई, लेकिन आधिकारिक स्तर पर सीधे जिम्मेदारी तय नहीं की गई. अब पहली बार कनाडा ने साफ शब्दों में स्वीकार किया है कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 को खालिस्तानी आतंकियों ने ही निशाना बनाया था. भारत लगातार कहता रहा कि यह हमला कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी नेटवर्क की साजिश थी. अब कनाडा की स्वीकारोक्ति को भारत के लंबे समय से रखे गए रुख की पुष्टि माना जा रहा है.
कनाडा अब इस हादसे को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी विफलता भी मान रहा है. भारत ने हमले से कुछ सप्ताह पहले संभावित खालिस्तानी हमले की खुफिया जानकारी कनाडा के साथ साझा की थी. इसके बावजूद उस समय प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. भारत का लंबे समय से कहना रहा है कि यदि समय रहते सख्ती दिखाई जाती तो कनिष्क जैसी त्रासदी को रोका जा सकता था. अब कनाडा भी इसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था के इतिहास की सबसे बड़ी चूकों में से एक मान रहा है.
लंबे समय तक कनाडा खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या सिख समुदाय से जुड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखता रहा. लेकिन अब स्थिति बदलती दिखाई दे रही है. CSIS की 2025 की रिपोर्ट में हिंसक खालिस्तानी चरमपंथ को कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है. भारत वर्षों से खालिस्तानी संगठनों को आतंकवाद से जोड़ता रहा है. अब कनाडा भी हिंसक गतिविधियों और कट्टरपंथी नेटवर्क को घरेलू सुरक्षा के लिए चुनौती मानने लगा है.
बीते वर्षों में कनाडा में खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई सीमित रही. जस्टिन ट्रूडो सरकार के दौरान भारत लगातार खालिस्तानी नेताओं पर कार्रवाई और उनके नेटवर्क को खत्म करने की मांग करता रहा, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए गए. अब कनाडा सार्वजनिक रूप से हिंसक चरमपंथ के खिलाफ सख्त रुख दिखा रहा है. सरकार और सुरक्षा एजेंसियां संकेत दे रही हैं कि अब ऐसे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाएगी.
भारत लगातार कनाडा से खालिस्तानी नेताओं पर कार्रवाई, फंडिंग रोकने और आतंकी नेटवर्क खत्म करने की मांग करता रहा है. लंबे समय तक इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया. अब CSIS के आधिकारिक बयान के बाद भारत इसे अपने लंबे समय से रखे गए रुख की पुष्टि मान रहा है. इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है और खालिस्तानी आतंकवाद को लेकर उसकी चिंताओं को नई मान्यता मिली है.
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी कनिष्क हमले को कनाडा के इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमला बताया है. उन्होंने कहा कि कनाडा हर तरह के हिंसक चरमपंथ के खिलाफ खड़ा है और किसी भी प्रकार की हिंसक विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जाएगा. विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान खालिस्तानी आतंकवाद को लेकर कनाडा की नई नीति का संकेत देता है.
विश्लेषकों का मानना है कि जिन खालिस्तान समर्थक समूहों को पहले वोट बैंक की राजनीति और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खुली छूट मिली, वही अब कनाडा के लिए सुरक्षा चुनौती बनते जा रहे हैं. हिंसक प्रदर्शन, कट्टरपंथ और कानून-व्यवस्था पर बढ़ते दबाव ने कनाडा को अपनी नीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर किया है. यही वजह है कि अब वहां का आधिकारिक रुख पहले से अलग दिखाई दे रहा है.
CSIS की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा में मौजूद कुछ खालिस्तानी संगठन फंड जुटाने, लोगों को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और हिंसक गतिविधियों का समर्थन करने में सक्रिय हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे नेटवर्क कनाडा की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं. यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां अब इन्हें केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सुरक्षा चुनौती के रूप में देख रही हैं.
हाल के वर्षों में ब्रैम्पटन और सरे जैसे शहरों में हिंदू मंदिरों के बाहर झड़पें हुईं. भारत समर्थक रैलियों पर हमले हुए. भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुए. भारतीय कलाकारों के कार्यक्रमों में भी बाधा डाली गई. दिवाली, स्वतंत्रता दिवस और भारतीय समुदाय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी. इन घटनाओं ने कनाडा की कानून-व्यवस्था और बहुसांस्कृतिक समाज की छवि पर असर डाला.
पहले कनाडा इस पूरे मुद्दे को भारत से जुड़ा राजनीतिक विवाद मानता था. लेकिन अब उसकी सुरक्षा एजेंसियां इसे कनाडा की घरेलू सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती मान रही हैं. यह बदलाव बताता है कि अब खालिस्तानी हिंसक गतिविधियों को केवल विदेश नीति का मुद्दा नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा के नजरिए से भी देखा जा रहा है.
पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर अक्सर वोट बैंक की राजनीति के कारण भारत-कनाडा संबंधों से समझौता करने के आरोप लगते रहे. वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत के साथ संबंधों को आर्थिक, रणनीतिक और व्यावहारिक नजरिए से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. माना जा रहा है कि उनकी सरकार सुरक्षा और कूटनीति दोनों मोर्चों पर संतुलित नीति अपनाना चाहती है.
भारत आज कनाडा के लिए केवल एक व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी भी है. क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रक्षा सहयोग और बड़े बाजार के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि खालिस्तानी नेटवर्क पर सख्ती दिखाकर कनाडा भारत के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना चाहता है.