कनाडा ने लगाया कन्वर्जन पर बैन, धर्मांतरण नहीं इस खास चीज से जुड़ा है मामला

टोरंटो: कनाडा (Canada) ने कन्वर्जन थेरेपी (Conversion Therapy) पर रोक लगा दी है. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने शनिवार को बताया कि संसद द्वारा पिछले साल पारित उस बिल को कानून के रूप में लागू कर दिया गया है, जिसमें कन्वर्जन थेरेपी को अपराध बताया गया है. पीएम ने कहा कि कानून के तहत कन्वर्जन थेरेपी प्रदान करना, उसका प्रचार करना या विज्ञापन देना अब अपराध है.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार, कनाडा (Canada) के अलावा, केवल कुछ ही देश हैं जिन्होंने इस थेरेपी पर प्रतिबंध लगाया है. इसमें ब्राजील, इक्वाडोर, जर्मनी और माल्टा शामिल हैं. कनाडा की संसद ने पिछले साल इस बिल को मंजूरी दी थी, शुक्रवार को सरकार ने उसे कानून के रूप में लागू कर दिया. कानून में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी की सहमति या उसके बिना उस पर कन्वर्जन थेरेपी इस्तेमाल करता है, उसे अधिकतम पांच साल कैद हो सकती है.

As of today, it’s official: Conversion therapy is banned in Canada. Our government’s legislation has come into force - which means it is now illegal to promote, advertise, benefit from, or subject someone to this hateful and harmful practice. LGBTQ2 rights are human rights.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2022