कनाडा के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग, शूटर समेत 10 की मौत, पूरे शहर में लगा लॉकडाउन

Canada School Shooting: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के पीस रीजन में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई. यहां टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में अचानक गोलीबारी शुरू हो गई. इस हमले में 10 लोगों की जान चली गई. रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है.
Canada School Shooting: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि हमलावर भी मर चुका है. इस घटना में 25 अन्य लोगों को जांच के लिए स्थानीय मेडिकल सेंटर ले जाया गया है. यह घटना टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में हुई. पुलिस के अनुसार मंगलवार को हाई स्कूल के अंदर 6 लोगों के शव मिले थे, हालात काफी डरावने थे और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. एक और व्यक्ति की मौत अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हो गई.
हमले से जुड़ा एक घर भी जांच में
पुलिस को दो और शव एक ऐसे घर में मिले हैं, जिसका इस घटना से संबंध होने की आशंका है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि स्कूल और उस घर के बीच क्या कड़ी है. बता दें, गोलीबारी के बाद 25 लोगों को पास के एक मेडिकल सेंटर में जांच के लिए ले जाया गया है, पुलिस का कहना है कि इन सभी की हालत की जांच की जा रही है.
हमलावर की मौत
अधिकारियों ने बताया कि हमलावर की भी मंगलवार को मौत हो गई. फिलहाल यह साफ नहीं किया गया है कि उसकी मौत कैसे हुई लेकिन पुलिस ने पुष्टि की है कि वह अब जिंदा नहीं है.
इमरजेंसी अलर्ट में क्या बताया गया
मंगलवार दोपहर एक इमरजेंसी टेक्स्ट अलर्ट जारी किया गया था. इसमें संदिग्ध को भूरे बालों वाली ड्रेस पहने महिला बताया गया था. इस संदेश के जरिए लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई थी.
