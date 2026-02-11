Advertisement
trendingNow13105330
Hindi Newsदुनियाकनाडा के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग, शूटर समेत 10 की मौत, पूरे शहर में लगा लॉकडाउन

कनाडा के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग, शूटर समेत 10 की मौत, पूरे शहर में लगा लॉकडाउन

Canada School Shooting: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के पीस रीजन में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई. यहां टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में अचानक गोलीबारी शुरू हो गई. इस हमले में 10 लोगों की जान चली गई. रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 11, 2026, 08:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कनाडा के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग, शूटर समेत 10 की मौत, पूरे शहर में लगा लॉकडाउन

Canada School Shooting: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि हमलावर भी मर चुका है. इस घटना में 25 अन्य लोगों को जांच के लिए स्थानीय मेडिकल सेंटर ले जाया गया है. यह घटना टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में हुई. पुलिस के अनुसार मंगलवार को हाई स्कूल के अंदर 6 लोगों के शव मिले थे, हालात काफी डरावने थे और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. एक और व्यक्ति की मौत अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हो गई.

हमले से जुड़ा एक घर भी जांच में
पुलिस को दो और शव एक ऐसे घर में मिले हैं, जिसका इस घटना से संबंध होने की आशंका है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि स्कूल और उस घर के बीच क्या कड़ी है. बता दें, गोलीबारी के बाद 25 लोगों को पास के एक मेडिकल सेंटर में जांच के लिए ले जाया गया है,  पुलिस का कहना है कि इन सभी की हालत की जांच की जा रही है. 

हमलावर की मौत
अधिकारियों ने बताया कि हमलावर की भी मंगलवार को मौत हो गई. फिलहाल यह साफ नहीं किया गया है कि उसकी मौत कैसे हुई लेकिन पुलिस ने पुष्टि की है कि वह अब जिंदा नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

इमरजेंसी अलर्ट में क्या बताया गया
मंगलवार दोपहर एक इमरजेंसी टेक्स्ट अलर्ट जारी किया गया था. इसमें संदिग्ध को भूरे बालों वाली ड्रेस पहने महिला बताया गया था. इस संदेश के जरिए लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई थी.

यह भी पढ़ें: घर के अंदर ट्रंप को लेकर झगड़ा, अमेरिकी राजनीति ने पिता को बनाया हत्यारा! बेटी का कर दिया कत्ल

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Canada school shooting

Trending news

राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
Vande Mataram
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
Mamata Banerjee
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
Bengal Ghost Lights
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Babri Masjid
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
DNA
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
DNA
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
Kerala News
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
viral video
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन