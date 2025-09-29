लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर चला कनाडा का डंडा, घोषित किया आतंकी संगठन; अब क्या-क्या बदल जाएगा?

Lawrence Bishnoi Gang: कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका देते हुए उसे आतंकी सगठन घोषित कर दिया है. सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा,'कनाडा में हिंसा और आतंक फैलाने वाले कृत्यों की कोई जगह नहीं है.'
Lawrence Bishnoi Gang: सोमवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका लगा है. कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. कनाडा ने यह कदम उसके बढ़ते अपराध, शूटिंग और वसूली के मामलों के चलते उठाया गया. इस ऐलान का मतलब है कि अब कनाडाई सरकार बिश्नोई गैंग से जुड़ी कोई भी संपत्ति कनाडा में फ्रीज या जब्त कर सकती हैं, जैसे कि पैसा, गाड़ियां या फिर अन्य तरह की प्रॉपर्टी.
कनाडा सरकार के बयान के मुताबिक,'बिश्नोई गैंग एक अंतरराष्ट्रीय अपराध संगठन है, जिसका मुख्य संचालन भारत से होता है. इसका मौजूदगी कनाडा में भी है, खासकर उन इलाकों में जहां बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं. यह गैंग हत्या, फायरिंग और आगजनी करता है और बिजनेसमैन, सांस्कृतिक हस्तियों और नेताओं को धमकाकर डर फैलाता है. इससे इन समुदायों में असुरक्षा का माहौल बनता है.'
सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा,'कनाडा में हिंसा और आतंक फैलाने वाले कृत्यों की कोई जगह नहीं है, खासकर जब ये किसी विशेष समुदाय को डराने और धमकाने के लिए किए जाते हैं. इसी वजह से गैरी आनंदसंगरी, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री ने आज ऐलान की कि कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग को क्रिमिनल कोड के तहत आतंकवादी संगठन के तौर पर लिस्टेड किया है.' इसके अलावा यह कानून पुलिस को गैंग के सदस्यों के खिलाफ अलग-अलग अपराधों में सजा दिलाने की ज्यादा ताकत देता है, खासकर उन अपराधों में जो आतंकवादी गतिविधियों के फंडिंग से जुड़े हों. कनाडाई कानून के तहत किसी भी लिस्टेड आतंकवादी समूह को जानबूझकर पैसा या संपत्ति देना या उसके जायदाद के साथ लेन-देन करना अपराध है.
बिश्नोई गैंग, जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से भी जाना जाता है, एक अपराधी गिरोह है. इसका असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखा गया है. यह गिरोह हत्या, गोलियां चलाने, आगजनी, जबरन वसूली और आतंक फैलाने जैसी गतिविधियों में शामिल है. गैंग का नाम इसके प्रमुख लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे कई सालों में संगठित किया और इसका दायरा बढ़ाया.