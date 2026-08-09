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क्या टूट जाएगा कनाडा में रहने का सपना? 6 महीने में 3 हजार से अधिक भारतीय डिपोर्ट; अचानक क्यों लिया गया एक्शन

कनाडा ने साल 2026 के पहले छमाही में 3,323 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया है. यह एक बड़ी संख्या है. इससे पहले साल 2020 में कनाडा ने बड़ी संख्या में भारतीयों को वापस भेजा था. ओटावा की ओर से सख्त किए जा रहे आव्रजन प्रणाली के बीच यह फैसला लिया गया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 09, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:09 AM IST
क्या टूट जाएगा कनाडा में रहने का सपना? 6 महीने में 3 हजार से अधिक भारतीय डिपोर्ट; अचानक क्यों लिया गया एक्शन

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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