/क्या टूट जाएगा कनाडा में रहने का सपना? 6 महीने में 3 हजार से अधिक भारतीय डिपोर्ट; अचानक क्यों लिया गया एक्शन

India Canada Relation: क्या भारतीयों का कनाडा में रहने का सपना धीरे-धीरे टूट रहा है. यह सवाल अचानक इसलिए पूछा जाने लगा, क्योंकि पिछले 6 महीने के दौरान 3,323 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया है. हैरान करने वाली बात है कि इतनी बड़ी संख्या में कनाडा से भारतीय नागरिकों का निर्वासन पिछले कुछ वर्षों में पहली बार किया गया.
दरअसल, कनाडा की ओर से भारतीयों को वापस भेजने की यह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से 7 महीनों में महीनों में वापस भेजे गए 1,273 भारतीयों की संख्या से लगभग तीन गुना ज्यादा है. माना जा रहा है कि अगर इसी तरीके से कनाडा एक्शन लेता रहा, तो आने वाले समय में यह संख्या और भी अधिक हो सकती है.
कनाडा सीमा सेवा एजेंसी (CBSA) के आंकड़े बताते हैं कि इस साल निर्वासित किए गए लोग 2025 के पूरे साल में निष्कासित किए 3,779 भारतीय नागरिकों में से लगभग 88% हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था. आंकड़े बताते हैं कि कनाडा निर्वासन की प्रक्रिया को लेकर एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है.
भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 1 जनवरी से 22 जुलाई 2026 के बीच अमेरिका से 1,273 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया. इसके साथ ही अमेरिका ने पिछले साल यानी 2025 में 3,567 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया. यह साल 2011 के बाद होने वाले निर्वासन के बाद सबसे अधिक संख्या है.
गौरतलब है कि कनाडा में यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है, जब ओटावा ने अपनी आव्रजन प्रणाली को सख्त करने का काम किया है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय छात्रों और अस्थायी विदेशी कामगारों सहित अस्थायी निवासियों की संख्या को कम करने का प्रयास भी कनाडा की ओर से किया जा रहा है. कनाडा की सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है, जिसके पास वहां पर रहने के वैध दस्तावेज नहीं है.
साल 2026 में यह पहली बार है जब सबसे अधिक भारतीय नागरिकों को कनाडा ने निर्वासित किया. इससे पहले निर्वासित होने वालों में मेक्सिकों के लोगों की संख्या काफी अधिक रही थी. पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक में मेक्सिको कनाडा से निष्कासित राष्ट्रीयताओं की सूची में शीर्ष पर रहा था, जबकि भारत लगातार दूसरे स्थान पर था. बता दें कि इससे पहले 2020 में कनाडा ने 1,424 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया था.
कनाडा सरकार ने सीबीएसए को निष्कासन से संबंधी लंबित मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के आदेश दिए गए हैं. इससे साफ है आने वाले महीनों में कनाडा से निर्वासित किए जाने वाले भारतीयों की संख्या ऐतिहासिक रूप से बढ़ सकती है. ऐसे में जो लोग कनाडा जाने और वहां पर रहने के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनसे आग्रह किया गया है कि वे सावधानी बरतें और सभी नियमों का पालन करें.