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Hindi Newsदुनियाऐसा हाल करेंगे कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी..., कनाडा में फिर गोल्डी बराड़ गैंग की दबंगई

'ऐसा हाल करेंगे कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी...,' कनाडा में फिर गोल्डी बराड़ गैंग की दबंगई

Canada Shooting: कनाडा में रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गिरोह से जुड़े कुछ सदस्यों ने ब्रैंप्टन में रवि ढिंडसा नाम के एक शख्स के घर पर फायरिंग की. इसके बाद समूह की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट भी शेयर किया गया.    

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 23, 2026, 07:01 PM IST
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'ऐसा हाल करेंगे कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी...,' कनाडा में फिर गोल्डी बराड़ गैंग की दबंगई

Canada Firing: कनाडा के ब्रैंप्टन में गोलीबारी की एक और घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.  बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में रवि ढींडसा नाम के एक शख्स के घर को निशाना बनाया गया. गोलीबारी की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गिरोह से जुड़े सदस्यों ने ली है. 

धमकी देकर की फायरिंग 

महेंद्र डेलाना और सनी यामा नाम के लोगों की ओर से एक बयान में समूह ने दावा किया कि यह हमला उनकी कॉल को अनसुना किए जाने के बाद किया गया. उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि गोलीबारी उनकी पहुंच और क्षमता का संकेत देने के लिए थी. संदेश में आगे धमकी दी गई कि अगर 24 घंटों के अंदर कोई जवाब नहीं मिला तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी और भविष्य में और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. 

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पोस्ट में किया दावा 

महेंद्र डेलाना ने अपने पोस्ट में लिखा,' भाइयों, ये जो आज ब्रैंप्टटन में रवि ढींडसा के घर पर जो फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं. इसको हमने फोन लगाया तो इसने हमारे फोन का जवाब नहीं दिया. इसलिए हमने ये बताने के लिए फायरिंग करवाई है कि हमारे फोन का जवाब ना मिलने पर हम घर तक भी पहुंच सकते हैं. इस बार तो घर के बाहर फायरिंग हुई है. अगर 24 घंटे में रिप्लाई नहीं आया तो अगली बार गोली घर पर नहीं, घर के अंदर घुसकर तेरी छाती पर मारेंगे.' डेलाना ने आगे लिखा,' ध्यान रहे, समय रहते जवाब दे देना वरना वो हाल कर देंगे कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी. हमारे जितने भी दुश्मन हैं तैयार रहें, जल्द मुलाकात होगी.'  

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नैंसी ग्रेवाल की हत्या 

बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में 3 मार्च 2026 को कनाडा में पंजाबी मूल की 45 साल की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नैंसी ग्रेवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इसकी जानकारी लासेल पुलिस सर्विस की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दी गई थी. नैंसी की मां के मुताबिक उसे पहले से ही धमकियां मिल रही थीं. नैंसी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थीं, जहां वह पंजाब से जुड़े सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर लगातार अपने विचार साझा करती थीं. उनके पोस्ट अक्सर संवेदनशील विषयों पर होते थे. उन्होंने खालिस्तानी समूहों की खुलकर आलोचना की थी और खालिस्तान समर्थक नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ भी टिप्पणियां की थीं. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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