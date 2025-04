पब से निकले बदमाश और हिंदू मंदिर में मचा दी तोड़फोड़, कनाडा में फिर नापाक हरकत

Canada Hindu Mandir Attacked: कनाडा में पिछले कुछ वक्त से हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले की घटना सामने आ रही है. हाल ही में ग्रेटर टोरंटो एरिया में श्री कृष्ण वृंदावन मंदिर में हुई तोड़फोड़ में शामिल दो लोगों की तलाश में जुटी हुई थी. अब इस मामले को लेकर पुलिस ने अहम जानकारी दी है. कनाडा की पुलिस ने ब्रृंदावन मंदिर में तोड़फोड़ में शामिल दो संदिग्धों की तस्वीरें जारी की हैं.

Police are attempting to identify two males who damaged a sign belonging to the Sri Krishna Brundavana Temple in Georgetown. Anyone who may be able to identify the suspects is asked to contact police.

See the attached media release for additional information:… pic.twitter.com/nMgDfqU12G

— Halton Police (@HaltonPolice) April 3, 2025