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Hindi Newsदुनियाहिंदू मंदिरों के बाहर प्रदर्शन पर बवाल, 30 संगठनों ने पुलिस के एक्शन पर उठाए सवाल; लिख दिया खुला खत

हिंदू मंदिरों के बाहर प्रदर्शन पर बवाल, 30 संगठनों ने पुलिस के एक्शन पर उठाए सवाल; लिख दिया खुला खत

हिन्दू संगठनों का कहना है कि कनाडा के धार्मिक स्थलों के बाहर खालिस्तानियों के इस तरह के प्रदर्शन न केवल लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा खतरा पैदा करते हैं. पत्र में पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए गए हैं. संगठनों का आरोप है कि इन घटनाओं को लेकर पुलिस की प्रतिक्रिया पर्याप्त सख्त और प्रभावी नहीं रही है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 06, 2026, 01:22 PM IST
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कनाडा में हिन्दू समुदाय ने पुलिस को लिखा खुला पत्र
कनाडा में हिन्दू समुदाय ने पुलिस को लिखा खुला पत्र

कनाडा में हाल के दिनों में हिंदू समुदाय के भीतर चिंता का माहौल बनता जा रहा है. इसकी वजह हैं वे विरोध प्रदर्शन, जो कथित तौर पर खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा हिंदू मंदिरों के बाहर आयोजित किए जा रहे हैं. हिंदू संगठनों का कहना है कि ये प्रदर्शन अचानक नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साज़िश के तहत किए जा रहे हैं, जिनका मकसद हिंसा और नफरत को भड़काना है. इसी पृष्ठभूमि में कनाडा के करीब 30 हिंदू संगठनों ने मिलकर वहां की पुलिस को एक खुला पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने मंदिरों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर अपनी गहरी चिंता जताई है. 

संगठनों का कहना है कि धार्मिक स्थलों के बाहर इस तरह के प्रदर्शन न केवल लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज़ से भी बड़ा खतरा पैदा करते हैं.
पत्र में पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए गए हैं. संगठनों का आरोप है कि इन घटनाओं को लेकर पुलिस की प्रतिक्रिया पर्याप्त सख्त और प्रभावी नहीं रही है. उन्होंने मांग की है कि मंदिरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए और ऐसे प्रदर्शनों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके. हिंदू संगठनों ने साफ कहा है कि वे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सभी समुदायों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाए.

हिन्दू संगठनों के जारी किए गए पत्र में क्या लिखा था?

हिन्दू संगठनों द्वारा कनाडाई पुलिस को भेजे गए इस पत्र में का विषय था. इस पत्र में लिखा था, 'पूरे कनाडा में हिंदू मंदिरों और हिंदू नागरिक संगठनों की ओर से खुला पत्र: कल, 05 अप्रैल 2026 को, त्रिवेणी मंदिर (ब्रैम्पटन) और लक्ष्मी नारायण मंदिर (सरे) के बाहर होने वाले नियोजित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए, 30 संगठनों ने संयुक्त रूप से पूरे कनाडा में हिंदू मंदिरों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है. मंदिरों को निशाना बनाकर किए जाने वाले तथाकथित ‘शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन’ वास्तव में शांतिपूर्ण नहीं रहे हैं. इनके कारण हिंदू कनाडाई लोगों, श्रद्धालुओं और मंदिर प्रबंधन को उत्पीड़न, धमकी और हिंसा का सामना करना पड़ा है. ब्रैम्पटन में हुए पिछले विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदू बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए थे, जिसके बाद स्थिति से निपटने के तरीके, विशेष रूप से पुलिस के रवैये को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई थीं.

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सभी संगठनों की ओर से की गई यह सामूहिक और एकजुट अपील अत्यंत सरल और बुनियादी है. उन्होंने इन प्वाइंट्स पर अपनी बात रखी.

  • हिंदू कनाडाई लोगों को अपने पूजा स्थलों पर जाते समय सुरक्षित महसूस होना चाहिए.

  • मंदिरों का अस्तित्व शांति, प्रार्थना, चिंतन और कल्याण के लिए है, न कि राजनीतिक धमकियों या भय फैलाने के मंच के रूप में.

  • पूजा-अर्चना के अपने अधिकार का प्रयोग करते समय किसी भी व्यक्ति को असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए.

  • हम पील पुलिस और सरे पुलिस से अपील करते हैं कि वे मंदिरों के परिसर और सड़कों को सुरक्षित तथा भयमुक्त बनाएं और अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें, ताकि सभी समुदाय अपने बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों का निर्बाध रूप से प्रयोग कर सकें.

यह भी पढ़ेंः  जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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