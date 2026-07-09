/कनाडाई जांच में बड़ा खुलासा: लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कराई थी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या

कनाडा की संघीय पुलिस रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने कहा है कि अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई और भारत से जुड़े अन्य गैंगों के खिलाफ दायर आरोपों में ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है, जिससे भारतीय सरकार का संबंध साबित होता हो. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने 2023 में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और अन्य गैंगों के खिलाफ कार्रवाई की है.
भारतीय अधिकारियों का मानना है कि RCMP की यह टिप्पणी भारत के उस पुराने रुख को मजबूत करती है, जिसमें लगातार कहा जाता रहा है कि भारत सरकार पर लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं थे.
सितंबर 2023 में तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में दावा किया था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों की भूमिका को लेकर "विश्वसनीय आरोप" मौजूद हैं. इसके बाद भारत और कनाडा के संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था. दोनों देशों ने एक-दूसरे के वरिष्ठ राजनयिकों को निष्कासित किया. कनाडा ने उस समय भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा को भी जांच के दायरे में आने वाला व्यक्ति बताया था. हालांकि भारत ने शुरुआत से ही इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया था.
जस्टिन ट्रूडो के पद छोड़ने के बाद मार्क कार्नी के नेतृत्व में दोनों देशों के रिश्तों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिला है. भारत पहले भी ट्रूडो सरकार पर घरेलू राजनीति और वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित फैसले लेने का आरोप लगा चुका है. अमेरिकी अभियोजकों ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी गोल्डी बराड़ पर निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है. इसके अलावा रविंदर धांडा और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किया गया है. अमेरिकी अधिकारियों ने आरोपों की घोषणा करते समय कहीं भी यह नहीं कहा कि भारतीय सरकारी एजेंसियों ने इस हत्या की योजना बनाई थी.
RCMP की डिप्टी कमिश्नर लिसा मोरलैंड ने कनाडाई मीडिया CBC से बातचीत में कहा कि मौजूदा संगठित अपराध जांच के दौरान ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, जिससे यह संकेत मिले कि भारतीय सरकारी अधिकारी इन आरोपों से जुड़े थे. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कनाडा में पहले से गिरफ्तार चार आरोपियों के खिलाफ चल रही जांच पर वह टिप्पणी नहीं कर सकतीं क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है. जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिकी आरोपपत्र और संयुक्त जांच में भारतीय सरकार की भूमिका का कोई संकेत मिला है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल सामने आए तथ्यों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो भारतीय अधिकारियों को इन आरोपों से जोड़ता हो.
भारत के एक अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि भारत शुरू से यही कहता रहा है कि निज्जर की हत्या संगठित अपराध और गैंग प्रतिद्वंद्विता का परिणाम थी. उनका मानना है कि अमेरिकी आरोपपत्र के बाद दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर चल रही आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति को विराम मिलना चाहिए. भारत और कनाडा इस समय प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं. इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वर्ष कनाडा दौरे की भी संभावना जताई जा रही है. इससे पहले मार्क कार्नी इस साल भारत की यात्रा कर चुके हैं.
हालिया अमेरिकी आरोपपत्र और RCMP के बयान ने जांच की दिशा को संगठित अपराध नेटवर्क की ओर अधिक केंद्रित कर दिया है. हालांकि कनाडा में दर्ज मूल हत्या का मामला अभी भी जारी है और वहां गिरफ्तार चार आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अलग से चल रही है. ऐसे में अंतिम निष्कर्ष अदालत और जांच एजेंसियों की आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेगा.