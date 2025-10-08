अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान हंसी मजाक देखने को मिला. ट्रंप ने मजाक में कहा कि कनाडा अमेरिका का "51वां राज्य" बन सकता है. इस पर कार्नी मुस्कुराए लेकिन मई में मुलाकात के दौरान ट्रंप को साफ ये साफ कह दिया था कि कनाडा बिकाऊ नहीं है.

हालांकि मजाक के बीच गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें व्यापार, गाजा संघर्ष और मध्य-पूर्व में शांति की संभावनाएं शामिल थीं. ट्रंप ने कहा, "हमारे रिश्तों में कुछ मतभेद रहे हैं, लेकिन हम उन्हें सुलझा सकते हैं. आपने जिस तरह से विभिन्न देशों की मेजबानी की, वह शानदार काम था. हम व्यापार, गाजा और दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे."

मैं बहुत क्रिएटिव हूं!

ट्रंप ने दावा किया है कि वो बहुत ही रचनात्मक हैं. उन्होंने 3000 साल से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने का रास्ता निकाल लिया. और दुनिया के सभी देशों ने उनके गाजा शांति प्रस्ताव का समर्थन किया है. हमारी टीमें वहां हैं, और कुछ देश इस योजना में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं. उन्होंने इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष, बंधकों की रिहाई और व्यापक शांति पर जोर दिया.

कर्नी ने ट्रंप को दिया भारत-पाक शांति का क्रेडिट

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप की नीतियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक "परिवर्तनकारी राष्ट्रपति" बताया. उन्होंने कहा, "आपके कार्यकाल में अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया, नाटो सहयोगियों के लिए रक्षा खर्च में आपका योगदान सराहनीय रहा. आपने भारत-पाकिस्तान और अजरबैजान-अर्मेनिया जैसे क्षेत्रों में भी शांति स्थापित करने में भूमिका निभाई."

...और कनाडा-अमेरिका विलय भी!

जैसे ही कार्नी बैठक के एजेंडे पर बोल रहे थे, ट्रंप ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए मजाक के लहजे में अपने अगले एजेंडे को साफ करते हुए कहा कि "कनाडा और अमेरिका का विलय भी!" हालांकि दोनों नेताओं की बातचीत में दोस्ताना माहौल था, पर एक तनाव भी साफ नजर आया.

कनाडा बिकाऊ नहीं है

अमेरिका जहां इजरायल का समर्थन कर रहा है, वहीं कनाडा ने 21 सितंबर को फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी थी. इससे दोनों देशों की नीतियों में टकराव है. मई में हुई पिछली बैठक में भी प्रधानमंत्री कार्नी ने ट्रंप को दो टूक कहा था, "कनाडा कभी भी बिकाऊ नहीं है", जब ट्रंप ने कनाडा को खरीदने या मिलाने की बात कही थी.