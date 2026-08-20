/कनाडा में मोहन भागवत की एंट्री का 100 से ज्यादा संगठनों ने किया समर्थन, सरकार को लिखे खत में विरोधियों को दिखाया आईना

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका और कनाडा जा रहे हैं. अमेरिका में उनका प्रोग्राम एकदम सेट है. सारी तैयारी हो चुकी है. बस उनके आने का इंतजार है. दूसरी ओर कनाडा में उनकी एंट्री रोकने के लिए हो रही जी-तोड़ कोशिशों के बीच करीब 100 से अधिक कनाडाई संगठनों और सिटिजन फोरम ने प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और वरिष्ठ सरकार के मंत्रियों को पत्र लिखकर भागवत के प्रस्तावित कनाडा दौरे का समर्थन किया है. इन संगठनों ने सरकार से अपील की है कि भागवत को कनाडा में प्रवेश देने या रोकने का कोई भी फैसला राजनीतिक दबाव के बजाय ठोस सबूत और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर लिया जाना चाहिए.
मार्क कार्नी के अलावा यह पत्र सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी अनंदसांगरी, आव्रजन मंत्री लीना मेटलेज डायब और विदेश मंत्री अनीता आनंद को भी भेजा गया है. आपको बताते चलें कि यह पत्र ऐसे समय आया है जब NDP सांसद जेनी क्वान और हीदर मैकफर्सन समेत कुछ अन्य संगठन भागवत को कनाडा में प्रवेश से रोकने और उन्हें कनाडा में एंट्री देने के लिए अयोग्य ठहराने की मांग कर रहे हैं.
पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले संगठनों ने कहा कि भागवत का प्रस्तावित दौरा कनाडा के हिंदू समुदाय के लिए खास महत्व रखता है. पत्र के मुताबिक कनाडा में हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं. वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक प्रमुख संगठन है जो कि अपनी सामुदायिक सेवाओं, सामाजिक सरोकारों, सांस्कृतिक गतिविधियों और सार्वजनिक विमर्श के लिए जाना जाता है. ऐसे में उनके दौरे को रोकने का कोई तर्क नहीं है.
इन लोगों ने भागवत के कनाडा में एंट्री रोकने की मुहिम पर कड़ी नाराजगी और ऐतराज जताया कि भागवत के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में विश्वसनीय सबूत होना जरूरी है. इसी पत्र में कहा गया, 'गंभीर आरोपों के लिए विश्वसनीय सबूत जरूरी हैं.'
इन संगठनों ने उन दावों पर सवाल उठाते हुए कहा, जिनमें भागवत पर कथित तौर पर नफरत भरे भाषणों का इतिहास होने, धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का समर्थन करने किसी समुदाय को निशाना बनाकर डराने धमकाने और आपराधिक या प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने जैसे आरोप लगाए गए हैं.
संगठनों ने कहा कि ये बेहद गंभीर आरोप हैं और जब तक इनके समर्थन में स्पष्ट, विश्वसनीय और स्वतंत्र रूप से सत्यापित किए जा सकने वाले सबूत सामने नहीं आते, तब तक इन्हें स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
पत्र में कनाडाई अधिकारियों से इन आरोपों के पीछे मौजूद सबूत सार्वजनिक करने या उनकी जानकारी देने की मांग भी की गई है. साथ ही कहा गया है कि अगर विश्वसनीय सबूत मौजूद हैं तो उनका आकलन उचित कानूनी और सरकारी प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए।