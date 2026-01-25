कनाडा में भारतीय मूल के शख्स की मौत, किसपर घूम रही है शक की सूई? पुलिस ने उठाया राज से पर्दा

Advertisement
Canada News: कनाडा में एक भारतीय मूल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इस हत्या के बाद दहशत फैल गई. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और उन्हें शक है कि उसकी मौत टारगेट किलिंग के दौरान हुई है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 25, 2026, 11:39 AM IST
Canada News: अक्सर देखा जाता है कि भारत से बहुत सारी संख्या में लोग कनाडा पढ़ने या फिर नौकरी के लिए जाते हैं. कुछ लोग जाकर यहीं पर बस जाते हैं, हालांकि कनाडा में एक बार फिर भारतीय मूल के युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है. मृतक की पहचान वैंकूवर के रहने वाले दिलराज सिंह गिल के तौर पर हुई है. हत्या के बाद पुलिस का शक टारगेटेड किलिंग गैंग वॉर पर जा रहा है.

हो रही है जांच
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बर्नाबी RCMP के फ्रंटलाइन ऑफिसर्स ने कनाडा वे के 3700 ब्लॉक के पास गोली चलने की खबर मिली और जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्हें एक आदमी पीड़ित मिला. जान बचाने की कोशिशों के बावजूद, वह आदमी बच नहीं पाया. थोड़ी देर बाद ऑफिसर्स को बक्सटन स्ट्रीट के 5000 ब्लॉक में एक गाड़ी में आग लगी हुई मिली. इन्वेस्टिगेटर्स यह पता लगाने में लगे थे कि क्या इसका शूटिंग से कोई लिंक हो सकता है?

पुलिस को है शक
इसके बाद जांच कर टीम ने कहा कि मिस्टर गिल को पुलिस जानती थी और ऐसा लगता है कि शूटिंग का BC गैंग झगड़े से कोई कनेक्शन है. इन्वेस्टिगेटर्स ने कन्फर्म किया है कि बक्सटन स्ट्रीट के 5000 ब्लॉक में जलती हुई गाड़ी मर्डर से जुड़ी है और पुलिस गाड़ी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक्टिवली काम कर रही है. मर्डर इन्वेस्टिगेटर्स सबूत इकट्ठा करने और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए बर्नाबी RCMP लोअर मेनलैंड डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन सर्विस (IFIS) और BC कोरोनर्स सर्विस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

स्थानीय लोगों के बयान होंगे अहम
बयान में कहा गया कि सार्वजनिक जगह पर ऐसी गोलीबारी न सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत परेशान करने वाली होती है. उनका मानना है कि इलाके के लोगों से मिली जानकारी इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने और जिम्मेदार लोगों को अकाउंटेबल बनाने में बहुत जरूरी होगी,  इन्वेस्टिगेटर्स सस्पेक्ट्स की पहचान करने के लिए इलाके से गवाहों या डैशकैम रिकॉर्डिंग की तलाश कर रहे हैं.

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

