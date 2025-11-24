Advertisement
Hindi Newsदुनिया

एक सलाह से बदल दिया केस का रुख; फिर भी नहीं बच सका कोकीन लॉयर, कनाडा में क्यों हुई भारतीय मूल के वकील की गिरफ्तारी?

Canada News: भारतीय मूल के मशहूर कोकीन लॉयर दीपक पराडकर को कनाडा में पूर्व ओलंपियन को एफबीआई गवाह की हत्या में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने पूर्व ओलंपियन को एक सलाह दी थी जिसके बाद एक गवाह की हत्या कर दी गई. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 24, 2025, 06:51 AM IST
Deepak Paradkar: वो कहते हैं न की कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं. आप कोई भी गुनाह करके कानून के हाथों से बच नहीं सकते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय मूल के वकील दीपक पराडकर के साथ, भारतीय मूल के कनाडा के मशहूर कोकीन लॉयर दीपक पराडकर को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनपर एक गवाह की हत्या में मदद करने का आरोप है. ये व्यक्ति दीपक के क्लाइंट रायन वेडिंग के खिलाफ गवाही देने वाला था. गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें US भेजा जाएगा. 

पूर्व ओलंपिक एथलीट बना ड्रग लॉर्ड
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक रायन वेडिंग कनाडा का एक पूर्व ओलंपिक एथलीट था जो बाद में ड्रग लॉर्ड बन गया. दीपक पराडकर अपने हाई-प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए जाने जाते हैं, जिनमें अधिकतर ड्रग लॉर्ड्स हैं, जिससे उन्हें 'कोकेन लॉयर' के नाम से भी जाना जाता है. यह वह प्रोफाइल नाम था जिसका इस्तेमाल उन्होंने सोशल मीडिया पर किया था, जब उन्होंने ड्रग चार्ज से बरी हो रहे क्लाइंट्स की तस्वीरें पोस्ट की थीं. 

वकील ने दी थी सलाह
जानकारी ये भी है कि मशहूर वकील ने वेडिंग को सलाह देते हुए कहा था कि अगर आप इस गवाह को मार देंगे, तो केस खारिज कर दिया जाएगा'. जिसके बाद कोलंबिया के एक रेस्टोरेंट में FBI के गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जनवरी 2025 में उनके सिर में पांच गोलियां मारी गईं. इस मर्डर के बाद पूर्व ओलंपिक स्नोबोर्डर मेक्सिको से कथित तौर पर एक बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग एम्पायर चलाने के आरोप में FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया.

दिए थे पैसे
US अधिकारियों ने 2024 में उसकी कोकीन की एक शिपमेंट को इंटरसेप्ट किया. उसे क्रिमिनल चार्ज पर मेक्सिको से एक्सट्रैडाइट किया जाना था, लेकिन पराडकर ने उसे सलाह दी कि अगर FBI गवाह मारा जाता है, तो उसे US को एक्सट्रैडाइट नहीं करना पड़ेगा. पराडकर की इस सलाह के बाद, वेडिंग ने एक कनाडाई वेबसाइट को पैसे दिए जो क्राइम न्यूज पब्लिश करती है, ताकि गवाह और उसकी पत्नी की तस्वीरें पोस्ट करके उन्हें ढूंढा जा सके. कोलंबिया में उसके मिलने के बाद, उसे गोली मार दी गई.

वकील को लेकर किया गया दावा
इसे लेकर US इंडिक्टमेंट में दावा किया गया कि वेडिंग ने पराडकर को उसकी गैर-कानूनी सर्विस के लिए लग्जरी घड़ियां और एक्स्ट्रा फीस दी, क्योंकि वह न केवल वेडिंग को लीगल कंसल्टेशन दे रहा था, बल्कि वेडिंग के रोजाना के कामों का एक जरूरी हिस्सा भी था. FBI के मुताबिक, पराडकर ने वेडिंग को भरोसेमंद ड्रग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से भी मिलवाया और कनाडा और US में दूसरे डिफेंस वकीलों को पैसे दिए ताकि वे वेडिंग के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार होने वाले किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकें. साथ ही साथ अधिकारियों ने ये भी आरोप लगाया कि पराडकर ये भी पता कर सकता था कि कोई और वेडिंग के झांसे में तो नहीं आया.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Canada News

