कनाडा में फिर हुई भारतीय युवक की हत्या, टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस में हमलावर ने मारी गोली

Canada News: बीते दिन टोरंटो में एक भारतीय महिला की हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद उसके पार्टनर की तलाश हो रही थी. अब टोरंटो यूनिवर्सिटी से एक और खौफनाक खबर सामने आई है, यहां के स्कारबोरो कैंपस के पास एक 20 साल के भारतीय स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से दहशत का माहौल है, लोग डरे-सहमे हुए हैं, पुलिस भी आरोपी की तलाश करने में जुट गई है.

पुलिस ने कही ये बात

पुलिस ने बुधवार को एक ऑफिशियल बयान में कहा पुलिस को हाइलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्स्टन रोड इलाके में एक अनजान परेशानी की कॉल मिली, अधिकारियों ने एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की रिपोर्ट पर कार्रवाई की, जब वहां पुलिस के अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक युवक घायल अवस्था में है और उसे गोली लगी गई है. वहां पहुंची टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जानकारी की मांग की

पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपी वहां से फरार हो गया था. इसके बाद पुलिस ने कहा कि अगर किसी के पास कोई जानकारी है, तो पुलिस से 416-808-7400 पर, क्राइम स्टॉपर्स से गुमनाम रूप से 416-222-TIPS (8477) पर, या www.222tips.com पर संपर्क करें. यह इस साल टोरंटो का 41वां मर्डर केस है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने कही ये बात

X पर एक बयान में टोरंटो में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने कहा कि वह उनके परिवार की मदद कर रहे हैं. आगे बयान में कहा कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कारबोरो कैंपस के पास एक जानलेवा गोलीबारी की घटना में एक युवा भारतीय डॉक्टरेट छात्र शिवांक अवस्थी की दुखद मौत पर गहरा दुख जताते हैं. इस मुश्किल समय में कॉन्सुलेट दुखी परिवार के संपर्क में है, और लोकल अधिकारियों के साथ मिलकर हर जरूरी मदद कर रहा है. बता दें कि पिछले हफ्ते टोरंटो में 30 साल की भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई थी.