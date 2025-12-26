Advertisement
trendingNow13053876
Hindi Newsदुनियाकनाडा में फिर हुई भारतीय युवक की हत्या, टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस में हमलावर ने मारी गोली

कनाडा में फिर हुई भारतीय युवक की हत्या, टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस में हमलावर ने मारी गोली

Toronto News: टोरंटो में एक बार फिर एक भारतीय की हत्या कर दी गई है, टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस के पास एक 20 साल के भारतीय स्टूडेंट की गोली मारी गई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 26, 2025, 08:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कनाडा में फिर हुई भारतीय युवक की हत्या, टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस में हमलावर ने मारी गोली

Canada News: बीते दिन टोरंटो में एक भारतीय महिला की हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद उसके पार्टनर की तलाश हो रही थी. अब टोरंटो यूनिवर्सिटी से एक और खौफनाक खबर सामने आई है, यहां के स्कारबोरो कैंपस के पास एक 20 साल के भारतीय स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से दहशत का माहौल है, लोग डरे-सहमे हुए हैं, पुलिस भी आरोपी की तलाश करने में जुट गई है.

पुलिस ने कही ये बात
पुलिस ने बुधवार को एक ऑफिशियल बयान में कहा पुलिस को हाइलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्स्टन रोड इलाके में एक अनजान परेशानी की कॉल मिली, अधिकारियों ने एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की रिपोर्ट पर कार्रवाई की, जब वहां पुलिस के अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक युवक घायल अवस्था में है और उसे गोली लगी गई है. वहां पहुंची टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

जानकारी की मांग की
पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपी वहां से फरार हो गया था. इसके बाद पुलिस ने कहा कि अगर किसी के पास कोई जानकारी है, तो पुलिस से 416-808-7400 पर, क्राइम स्टॉपर्स से गुमनाम रूप से 416-222-TIPS (8477) पर, या www.222tips.com पर संपर्क करें. यह इस साल टोरंटो का 41वां मर्डर केस है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने कही ये बात
X पर एक बयान में टोरंटो में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने कहा कि वह उनके परिवार की मदद कर रहे हैं. आगे बयान में कहा कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कारबोरो कैंपस के पास एक जानलेवा गोलीबारी की घटना में एक युवा भारतीय डॉक्टरेट छात्र शिवांक अवस्थी की दुखद मौत पर गहरा दुख जताते हैं. इस मुश्किल समय में कॉन्सुलेट दुखी परिवार के संपर्क में है, और लोकल अधिकारियों के साथ मिलकर हर जरूरी मदद कर रहा है. बता दें कि पिछले हफ्ते टोरंटो में 30 साल की भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई थी.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Canada News

Trending news

150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
Kalka Mail
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
unique bridge
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
Mirwaiz Umar Farooq
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
Telangana NEWS
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
DNA
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
National News
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
Maharashtra politics
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
Mysore Blast
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
weather update
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?