कनाडा में भारतीय महिला का कत्ल, पार्टनर पर गई शक की सुई; इंडियन एंबेसी ने कही ये बात

Canada News: कनाडा के टोरंटो से एक बार फिर एक खौफनाक मामला सामने आया है. यहां पर 30 साल की भारतीय महिला की हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से दहशत का माहौल है, मामले को लेकर कनाडा पुलिस ने संदिग्ध की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में वारंट जारी किया है. संदिग्ध हिमांशी खुराना की फर्स्ट-डिग्री हत्या के आरोप में वॉन्टेड है. हत्या के शक की सुई हिमांशी के पार्टनर पर भी जा रही है. जानिए क्या है पूरा मामला.

मिली थी रिपोर्ट

अधिकारियों ने कहा कि स्ट्रैचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट W इलाके में एक लापता की रिपोर्ट मिली और उन्होंने जांच शुरू की. खोजबीन के बाद अधिकारियों ने लापता महिला को एक घर के अंदर पाया और उसकी मौत हो गई थी. इसके चलते पुलिस की होमिसाइड यूनिट ने जांच का जिम्मा संभाला, जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि पीड़ित और संदिग्ध अब्दुल गफूरी एक-दूसरे को जानते हैं और उन्होंने गफूरी और खुराना की तस्वीरें जारी की हैं.

कर रहे हैं अपील

पुलिस के एक स्पोक्सपर्सन के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि हमने सस्पेक्ट की एक इमेज जारी की है और वह बाहर है और हम पब्लिक से अपील कर रहे हैं. अगर किसी को पता चले कि यह आदमी कहाँ है, तो प्लीज पुलिस को कॉल करें. CP24 न्यूज के मुताबिक, गफूरी और खुराना इंटीमेट पार्टनर रिलेशनशिप में थे.

इंडियन एंबेसी ने कही ये बात

टोरंटो में इंडिया के कॉन्सुलेट जनरल ने खुराना की मौत पर हैरानी जताई और कहा कि वह दुखी परिवार को हर मुमकिन मदद दे रहा है. X पर एक पोस्ट में कहा कि हम टोरंटो में एक युवा इंडियन नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या से बहुत दुखी और शॉक्ड हैं. हम इस गहरे दुख की घड़ी में उनके दुखी परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं जताते हैं. कॉन्सुलेट पिछले कुछ दिनों से इस मामले पर करीबी नजर रखे हुए है और लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर परिवार को हर मुमकिन मदद दी जा रही है.