ट्रंप की धमकी पर कार्नी ने खोला मोर्चा, कनाडा वासियों से की ये बड़ी अपील

Mark Carney: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी है कि अगर उसने चीन के साथ व्यापार समझौता आगे बढ़ाया, तो अमेरिका कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 100 प्रतिशत टैक्स (टैरिफ) लगा देगा. वहीं इसके जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पलटवार किया है और देशवासियों से कनाडा में ही बने सामान खरीदने और स्थानीय उद्योगों को मजबूत करने की अपील की है.

ट्रंप की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हाल ही में चीन की राजधानी बीजिंग गए थे. इस दौरे में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगाए गए टैक्स को कुछ हद तक कम करने का फैसला किया. बदले में चीन ने कनाडा के कृषि उत्पादों पर लगाए गए जवाबी टैक्स घटाने पर सहमति दी.

इस समझौते के बाद ट्रंप और ज्यादा नाराज हो गए. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर कनाडा चीन के सामान को अमेरिका भेजने का रास्ता बनता है, तो अमेरिका इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा. ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर कनाडा ने चीन के साथ सौदा किया, तो चीन धीरे-धीरे कनाडा के कारोबार, समाज और जीवनशैली को नुकसान पहुंचा सकता है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा होते ही अमेरिका कनाडा के सभी उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा देगा.

अमेरिका और कनाडा के रिश्ते उस समय से खराब होते जा रहे हैं, जब से ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने हैं. ट्रंप पहले भी कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने जैसी बातें कह चुके हैं और ग्रीनलैंड को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं. इसी बीच ट्रंप की धमकी के जवाब में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 'बाई कैनेडियन' नीति को आगे बढ़ाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि कनाडा को अपने देश में बने सामान खरीदने, स्थानीय उद्योगों को मजबूत करने और आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान देना चाहिए.

कार्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कनाडाई लोगों को अपने पैसे कनाडाई कंपनियों और कामगारों पर खर्च करने चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार भी अब इसी दिशा में काम कर रही है. इन हालातों के बीच कनाडा अब अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहता है. कनाडा ने लक्ष्य रखा है कि वह 2030 तक चीन को अपने निर्यात में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगा. प्रधानमंत्री कार्नी ने यह भी कहा है कि आने वाले वर्षों में कनाडा अमेरिका के अलावा दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाएगा. खबर है कि वे जल्द भारत का दौरा भी कर सकते हैं.

दिसंबर 2025 में शुरू की गई 'बाई कैनेडियन' नीति का मकसद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और विदेशी दबाव से बचना है. अमेरिका और कनाडा के बीच तनाव तब और बढ़ गया, जब कनाडा ने ट्रंप की ग्रीनलैंड में मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाने की योजना का विरोध किया. (आईएएनएस)