'अपने देश वापस जाओ...', कनाडा में फिर शर्मसार हुए भारतीय, कर्मचारी को दी गई नस्लवादी गालियां

Canada News: कनाडा में एक बार फिर एक भारतीय कर्मचारी को नस्लवादी टिप्पणी का सामना करना पड़ा. इस मामले ने सोशल मीडिया पर बखेड़ा खड़ा कर दिया है. लोग इस पर तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं.
Canada News: देशभर में बहुत सारी संख्या में लोग विदेशों में नौकरी करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं जबकि बहुत से लोग विदेशों में ही अपना आशियाना बना लेते हैं, हालांकि कनाडा के ओकविले में एक व्यक्ति ने भारतीय कर्मचारी को नस्लवादी गालियां दी, जिसकी वजह से ऑनलाइन बहस छिड़ गई है, लोग मामले को लेकर तरह - तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, जानिए क्या है मामला.
छिड़ गई है बहस
इस नए मामले ने नस्लवाद के बढ़ते मामलों को लेकर ऑनलाइन बहस छेड़ दी है, इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति ने कर्मचारी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि 'अपने देश वापस जाओ, बदमाश भारतीय' उसकी उस टिप्पणी के बाद जब महिला ने विरोध किया था वो और ज्यादा गुस्से में आ गया और लगातार गालियों को दोहराता रहा. इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं.
यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, एक यूज़र ने कहा, "यह भयानक है, यह मेरा गृहनगर है, हमारे समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं है, उन सभी को शर्म आनी चाहिए. उनके खिलाफ खड़े होने और उन्हें प्रसिद्ध बनाने के लिए कर्मचारी को बधाई. एक अन्य ने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह असली नस्लवाद है या फिर हक़दार बच्चे बस दबंग बनने की कोशिश कर रहे हैं.
कनाडा में नस्लवाद का मुद्दा
कनाडा में इसी तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, इस महीने की शुरुआत में ओंटारियो के सांसद हरदीप ग्रेवाल पर नस्लवादी हमला हुआ था, जब दो अजनबियों ने उन पर घिनौनी टिप्पणियां कीं, जिनमें से एक चिल्ला रहा था अरे पगड़ी वाले, घर जाओ और दूसरा कह रहा था, तुम सबको मर जाना चाहिए. ऐसे में एक बार फिर आए मामले ने भूचाल ला दिया है.