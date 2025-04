गजब! एक शख्स की वजह से कनाडाई संसद में लगा लॉकडाउन, जानें पूरा मामला

Canadian Parliament Lockdown: कनाडाई संसद में उस वक्त हलचल मच गई जब एक संदिग्ध शख्स संसद भवन के पूर्वी ब्लॉक में घुस गया. जिसके चलते संसद में लॉकडाउन लगाना पड़ा. घटना के तुरंत बाद पुलिस ने लोगों को महफूज जगह पर छिपने और दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया और एहतियात बरतते हुए वेलिंग्टन स्ट्रीट को बंद कर दिया. हालांकि, पुलिस ने स्पेशल यूनिट के साथ मिलकर घंटों मशक्क्त करने के बाद संदिग्ध शख्स को अरेस्ट कर लिया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि शख्स आखिर किन इरादों से संसद में घुसा था.

.@PPS_SPP and @ottawapolice officers are on scene at Parliament Hill for a barricaded man in the area of East block. There is a large police presence in the area. East block has been evacuated. There are no known injuries and police continue to deal with an individual in this… https://t.co/i8iXRNmV2J

— Ottawa Police (@OttawaPolice) April 5, 2025