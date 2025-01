माननीय सभापति... जिस भारतीय के चलते कनाडा की संसद में गूंजी देसी बोली, अब PM के लिए ठोकी दावेदारी

Chandra Arya Canada PM: यूनाइटेड किंगडम के बाद, कनाडा को भी भारतीय मूल का पहला प्रधानमंत्री मिल सकता है. जस्टिन ट्रूडो के बाद पीएम बनने की रेस में भारतवंशी सांसद चंद्र आर्य भी हैं. उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है. आर्य ने X पर बताया कि वह देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मैं कनाडा के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं. हमारे देश को संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके लिए कड़े समाधान की आवश्यकता है. हमें अपने बच्चों और पोते-पोतियों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए साहसिक राजनीतिक निर्णय लेने होंगे.'

आर्य की घोषणा के बीच, सोशल मीडिया पर उनका कनाडा की संसद में दिया गया एक पुराना भाषण वायरल है. 'माननीय सभापति...' के साथ शुरुआत कर वह अपनी मूल भाषा- कन्नड़ में अपनी बात रखते हैं. वह कर्नाटक के तुमकुर जिले के मूल निवासी हैं.

The Prime Ministerial candidate for Canada Mr Chandra Arya hails from Dwaralu in Sira taluka of Tumakuru district in Karnataka & did his MBA from Kousali Institute of Management Studies,Dharwad Wishing you all the very best from Kannadigas around the globe pic.twitter.com/kyuVGdoACv

— uttam mishra (@uttamprithvi) January 16, 2025