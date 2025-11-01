Advertisement
कनाडा के पीएम ने ट्रंप के आगे जोड़े हाथ! मांगी माफी; किस पर आग बबूला हो गए थे US राष्ट्रपति?


Canada PM Apologises To Trump: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से जुड़े एक वीडियो को लेकर वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगी है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 01, 2025, 02:07 PM IST
कनाडा के पीएम ने ट्रंप के आगे जोड़े हाथ! मांगी माफी; किस पर आग बबूला हो गए थे US राष्ट्रपति?

World News In Hindi: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगी है. इसको लेकर पीएम ने शनिवार 1 नवंबर 2025 को कहा कि उन्होंने पूर्व अमेरिकी नेता रोनाल्ड रीगन को फीचर करने वाले एंटी टैरिफ विज्ञापन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगी है. उन्होंने बताया कि ट्रंप उनकी इस हरकत के लिए काफी नाराज हैं. कार्नी ने कहा,' मैंने राष्ट्रपति से माफी मांगी. राष्ट्रपति नाराज थे.' उन्होंने आगे कहा कि जब अमेरिका तैयार होगा तब व्यापार वार्ता वापस से शुरू होगी. 

क्या है वायरल एड कैंपेन?  

बता दें कि ट्रंप ने कनाडाई सामानों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है. उन्होंने नकली एंटी टैरिफ एड कैंपेन के बाद सभी व्यापार वार्ताओं को भी समाप्त कर दिया है. इस विवादित विज्ञापन को ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट किया गया था. एड की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की एक पुरानी क्लिप से हुई, जिसमें उन्होंने टैरिफ के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा था कि ये टैरिफ पहली नजर में देशभक्ति लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये हर अमेरिकी वर्कर और कन्ज्यूमर को नुकसान पहुंचाएंगे.  

ये भी पढ़ें- टॉप इजरायली सेना की अधिकारी, फलीस्तीनी कैदी पर किया था अत्याचार, दबाव में देना पड़ा इस्तीफा  

रीगन प्रेसिडेंशियल फाउंडेशन ने जताई नाराजगी  

ओंटारियो ने मेरिकन लीग चैंपियनशिप सीरीज में टोरंटो ब्लू जेज और सिएटल मेरिनर्स के बीच खेले जाने वाले मैच के दौरान एड को प्रसारित करने का फैसला लिया था. इस स्लॉट ने फॉक्स स्पोर्ट्स पर 9 मिलियन से ज्यादा दर्शकों को आकर्षित किया था, हालांकि रीगन प्रेसिडेंशियल फाउंडेशन इस कदम से बिल्कुल खुश नहीं था. 'NBC न्यूज' के मुताबिक फाउंडेशन रीगन की टिप्पणियों के इस्तेमाल को लेकर कानून के पास जाने वाला है. फाउंडेशन का कहना है कि ओंटारियो ने पूर्व राष्ट्रपति के रेडियो संबोधन के इस्तेमाल और एडिटिंद की न तो अनुमति ली थी और न ही मांगी थी. 

ये भी पढ़ें- 'झूठ बोलने से हकीकत नहीं बदलती...', UN में पाकिस्तान को लगी बड़ी फटकार, भारत ने याद दिलाया 1948 का 'प्रस्ताव-47' 

 

ट्रंप का फूटा गुस्सा 

ट्रंप ने भी कनाडा पर एक नकली विज्ञापन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने टैरिफ की आलोचना की थी. इसको लेकर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा,'रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी घोषणा की है कि कनाडा ने धोखाधड़ी से एक विज्ञापन का इस्तेमाल किया है, जो कि नकली है, जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे हैं.' बता दें कि कनाडा और चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन ट्रंप के टैरिफ से जूझ रहे दोनों देश के नेताओं ने शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को 2017 के बाद पहली बार औपचारिक वार्ता की.  

