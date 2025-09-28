अमेरिका के H1B पेशेवरों पर कनाडा की नजर, अपने यहां दिलाएंगे नौकरी, भारतीयों की मौज

World News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने H1B वीजा के नियम सख्त कर दिए हैं, जिसके चलते अब कई लोगों के लिए अमेरिका जाने का सपना कठिन हो जाएगा, हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस बीच टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए एक प्रयास का संकेत दिया है. ये खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जिन्हें H1B वीजा में आ रही दिक्कत के कारण अमेरिका में काम करने के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है.

H1B वीजा से प्रभावित लोगों के लिए मौका

शनिवार 27 सितंबर 2025 को 'ब्लूमबर्ग' ने लंदन में कार्नी के हवाले से कहा,'यह स्पष्ट है कि यह उन लोगों को आकर्षित करने का मौका है जिन्हें पहले तथाकथित H1B वीजा मिलता था.' उन्होंने आगे कहा कि इनमें से कई कर्मचारी टेक सेक्टर में हैं और काम के लिए बाहर जाने को तैयार हैं. कार्नी का यह बयान ट्रंप के कार्यकारी आदेश के बाद आया है, जिसमें H1B वीजा पर 100,000 डॉलर का शुल्क लगाया गया है. इस कदम से उन कंपनियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, जो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और बाकी हाई स्किल रोल के लिए विदेशी प्रतिभाओं पर निर्भर हैं.

ये भी पढ़ें- 'तिब्बत को आजाद करो...,' न्यूयॉर्क में UN हेडक्वार्टर के बाहर तिब्बतियों का प्रदर्शन, चीन के खिलाफ लगाए नारे

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी वीजा में बदलाव

बता दें कि शुल्क 21 सितंबर 2025 से लागू हुआ, जिसके बाद अब कंपनियों को हर H1B कर्मचारी को 100,000 डॉलर का भुगतान करना होगा. इससे खासतौर से भारत-चीन के टेक सेक्टर के कर्मचारियों पर काफी प्रभाव पड़ सकता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक H1B वीजा होल्डर्स में सबसे ज्यादा संख्या भारत-चीन के लोगों की है. इनमें से अधिकतर 70 प्रतिशत से ज्यादा नागरिक हैं.

ये भी पढ़ें- अमेरिका में SAARC को लेकर भारत के खिलाफ चालाकी कर रहे थे यूनुस, हाथ लगी मायूसी

इमिग्रेशन स्ट्रैटजी की समीक्षा कर रहा कनाडा

मार्क कार्नी का कहना है कि कनाडा अपनी इमिग्रेशन स्ट्रैटजी की समीक्षा कर रहा है और वह अमेरिका के वीजा में हुए बदलाव से प्रभावित प्रतिभाओं को अपने यहां लाने पर विचार कर रहा है. इस संबंध में वह एक स्पष्ट प्रस्ताव भी पेश कर रहा है. 'ब्लूमबर्ग' की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी और ब्रिटेन भी उन कुशल श्रमिकों के लिए वैकल्पिक रास्ते के तौर पर अपनी स्थिति बना रहे हैं, जिन्हें अमेरिका तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

FAQ

H1B वीजा के नियमों में क्या बदलाव हुआ है?

ट्रंप ने H1B वीजा आवेदन पर 1 लाख डॉलर (लगभग 83 लाख रुपये) का अतिरिक्त शुल्क लगाया है, जो 21 सितंबर 2025 से लागू हुआ है. यह शुल्क नए आवेदनों पर लागू होगा, न कि मौजूदा वीजा धारकों पर.

कनाडा का इस बदलाव पर क्या रुख है?

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि उनका देश अमेरिका के वीजा में हुए बदलाव से प्रभावित प्रतिभाओं को अपने यहां लाने पर विचार कर रहा है. कनाडा अपनी इमिग्रेशन स्ट्रैटजी की समीक्षा कर रहा है और टेक सेक्टर में काम करने वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रयास कर रहा है.