टीवी एड विवाद पर बैकफुट पर आया कनाडा, यूएस से ट्रेड बातचीत को लेकर कही ये बात

Canada on TV Ad dispute: कनाडा के पीएम मार्क कार्नी (Mark Carney) ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ दोनों देशों के बीच ट्रेड नेगोशिएशन खत्म करने की अचानक घोषणा के बाद भी उनकी सरकार अमेरिका के साथ "कंस्ट्रक्टिव बातचीत" जारी रखने के लिए तैयार है.

पीएम मार्क कार्नी ने क्या कहा?

आसियान समिट (ASEAN Summit) के लिए मलेशिया रवाना होने से पहले शुक्रवार को कार्नी ने कहा, "कई महीनों से, हम उन चीजों के बीच अंतर करने की अहमियत पर जोर दे रहे हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं और जिन्हें हम काबू नहीं कर सकते. हम अमेरिका की व्यापार नीति को कंट्रोल नहीं कर सकते. हम मानते हैं कि ये नीति 1980, 1990 और 2000 के दशक की नीति से मौलिक रूप से बदल गई है."

बातचीत के लिए तैयार

कार्नी ने कहा कि कनाडा के नेगोशिएटर अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बातचीत में "काफी प्रगति" कर रहे हैं, खासकर स्टील, एल्युमीनियम और एनर्जी जैसे अहम सेक्टर्स में. उन्होंने आगे कहा, "हमारे अधिकारी अपने अमेरिकी सहयोगियों के साथ डिटेल्ड और कंस्ट्रक्टिव बातचीत पर काम कर रहे हैं. जब अमेरिकी इस तरह की बातचीत के लिए तैयार होंगे, तो हम इस प्रगति को आगे बढ़ाने और उस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं."

टीवी एड में क्या था?

कार्नी का ये कमेंट राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ गुरुवार देर रात कनाडा के साथ सभी ट्रेड बातचीत खत्म करने के ऐलान के कुछ घंटों बाद आई है. उन्होंने ओंटारियो की प्रांतीय सरकार द्वारा हाल ही में जारी एक वीडियो विज्ञापन का हवाला दिया. इस टीवी एड में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन (Ronald Reagan) द्वारा टैरिफ की आलोचना करते हुए पुराने फुटेज दिखाए गए थे, जिसे ट्रंप ने "फेक" बताया था.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "टैरिफ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम हैं. उनके घृणित व्यवहार के आधार पर, कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएँ समाप्त की जाती हैं." ट्रंप ने कनाडा पर "अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दखल" करने का भी आरोप लगाया, जो मौजूदा वक्त में उनके टैरिफ उपायों को कानूनी चुनौतियों की समीक्षा कर रहा है.

अमेरिका का कनाडा पर निशाना

ट्रंप के विरोध के बाद, ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड (Doug Ford) ने अपने कदम पीछे खींच लिए और कहा कि वो टैरिफ-विरोधी टीवी एड का प्रसारण रोक देंगे ताकि "ट्रेड टॉक फिर से शुरू हो सके". व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट (Kevin Hassett) ने शुक्रवार को कहा कि ये फैसला व्यापार वार्ता को लेकर राष्ट्रपति की कनाडा के प्रति "हताशा" को बयां करता है.

हैसेट ने फॉक्स न्यूज़ से कहा, "मुझे लगता है कि राष्ट्रपति कनाडा से बहुत निराश हैं, और उन्हें ऐसा होने का अधिकार भी है." उन्होंने आगे कहा कि कनाडाई वार्ताकारों के साथ "बातचीत करना बहुत मुश्किल" रहा है और "वक्त के साथ ये निराशा बढ़ती गई है."

ये ताजा विवाद दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों में से एक में नई अनिश्चितता पैदा करता है. ट्रंप ने कनाडा के कुछ निर्यातों पर 35 फीसदी टैरिफ लगाया है और बार-बार सुझाव दिया है कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य होना चाहिए.

(इनपुट-आईएएनएस)