Trudeau Meeting with Trump: इसे डोनाल्‍ड ट्रंप की मसखरी कहेंगे या कनाडा के लिए शानदार तंज. जब टैरिफ बढ़ने के खौफ के बीच कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ट्रंप से मिलने के लिए सीधे उनके घर पहुंच गए. इसके बाद ट्रंप ने ट्रूडो के जिस तरह मजे लिए हैं, उसका आनंद अब पूरा सोशल मीडिया ले रहा है. ट्रंप ने 2 बार ट्रूडो से ऐसा कुछ कहा कि ट्रूडो की ना केवल बोलती बंद हो गई, बल्कि उन्‍हें खिसियानी मुस्‍कुराहट भी देनी पड़ी, क्‍योंकि ट्रंप की नाराजगी उनके देश के लिए बहुत भारी पड़ सकती है.

यह भी पढ़ें: दुश्‍मनी अपनी जगह पर भारत के लिए आए साथ! नए रूसी युद्धपोत में लगाया यूक्रेनी इंजन

ट्रंप ने ट्रूडो को कहा गर्वनर

ट्रंप ने जब कनाडा को धमकी दी कि वे शपथ लेते ही अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले कनाडा के उत्पादों पर 25 फीसदी टैरिफ लगा देंगे क्‍योंकि कनाडा, अमेरिका में अवैध तरीके से आ रहे प्रवासियों को रोकने में असफल रहा है. तब ट्रूडो ट्रंप को मनाने के लिए उल्‍टे पांव भागकर अमेरिका पहुंच गए. इस दौरान उन्‍होंने ना केवल अमेरिका के भावी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप से मीटिंग की बल्कि उनके साथ डिनर भी किया.

यह भी पढ़ें: रोंगटे खड़े कर देगी इस लड़की के हनीमून की कहानी, Photo देख लोग बोले - तुम हिम्‍मत...

डिनर के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ''कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के साथ डिनर कर खुशी हुई. मैं जल्द ही गवर्नर से दोबारा मिलना चाहूंगा ताकि हम टैरिफ और ट्रेड पर अपनी चर्चा जारी रख सकें. इसके नतीजे बेहतरीन होंगे.''

JUST IN: Trump shared a post calling Justin Trudeau the “Governor of the Great State of Canada” while discussing their talks on tariffs and trade.

If Canada become part of United States, than It would be the world’s largest nation beating Russia in area. pic.twitter.com/o3FvxJDMKY

— GlobalX (@GlobalXInt) December 10, 2024