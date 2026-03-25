Advertisement
trendingNow13153776
Hindi Newsदुनियानहीं रुक रहीं गोल्डी बराड़ की गुंडागर्दी, 72 घंटे के अंदर कनाडा में तीसरी बड़ी ताबड़तोड़ फायरिंग

नहीं रुक रहीं गोल्डी बराड़ की गुंडागर्दी, 72 घंटे के अंदर कनाडा में तीसरी बड़ी ताबड़तोड़ फायरिंग

Goldy Brar Gang Firing: कनाडा में गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग की ओर से लगातार तीसरे दिन गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया. इस बार यह फायरिंग दलवीर नाम के एक शख्स के ऑफिस में की गई, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड भी निशाना बना. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 25, 2026, 07:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नहीं रुक रहीं गोल्डी बराड़ की गुंडागर्दी, 72 घंटे के अंदर कनाडा में तीसरी बड़ी ताबड़तोड़ फायरिंग

Canada Firing: कनाडा में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग की ओर से लगातार तीसरे दिन फायरिंग की घटना सामने आई है. इस समूह ने 72 घंटों के अंदर तीसरी बार ताबड़तोड़ फायरिंग की है. हर बार की तरह इस बार भी गैंग ने फायरिंग की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है. बताया जा रहा है कि गोलीबारी गैंगवर के चलते हुई. गैंग ने एक्सटॉर्शन वसूलने के लिए यह फायरिंग करवाई थी.  

लगातार तीसरे दिन फायरिंग 

रोहित गोदारा गैंग ने कनाडा में पिछले दो दिनों के अंदर फायरिंग की तीसरी वारदात को अंजाम दिया है. इस बार दलवीर उर्फ डेविड के ऑफिस पर फायरिंग करवाने का दावा किया गया है, जिसमें कहा गया कि दलवीर उनके दुश्मनों को सपोर्ट करता है. इसको लेकर रोहित गोदारा ग्रुप के महेंद्र डेलाना और सनी यामा की ओर से सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है. फायरिंग में एक ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड को भी गोली लगी है.  

ये भी पढ़ें- 'सुधर जाओ वरना वो हाल करेंगें कि...,' गोल्डी बराड़-रोहित गोदारा गैंग की कनाडा में फिर फायरिंग, अब कौन बना टारगेट?  

Add Zee News as a Preferred Source

दलवीर के ऑफिस पर फायरिंग 

गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा,' मैं महेंद्र डेलाना और सनी यामा. भाईयों ये जो आज कनाडा में दलवीर/डेविड के ऑफिस पर जो फायरिंग हुई हैं और जिसमें उसके ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड को भी गोली लगी है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं. ये हमारे दुश्मनो को सपोर्ट करता था. इसको हमने एक बार पहले भी इसके घर पर फायरिंग करवाकर इसको चेतावनी दी थी, लेकिन इसके समझ नहीं आया. इस बार यह लास्ट चेतावनी है. समय रहते सुधर जाओ वरना किस्मत हमेशा साथ नहीं देंगी.'  

ये भी पढ़ें- 'ऐसा हाल करेंगे कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी...,' कनाडा में फिर गोल्डी बराड़ गैंग की दबंगई

गैंग की धमकी 

गैंग ने धमकी देते हुए आगे लिखा,' इस बार तो बच गया लेकिन अगली बार गोली तेरे सीने पर ही लगेगी. ध्यान रखना और जितने भी हमारे दुश्मनो को सपोर्ट करते हैं अगर कोई उनको पानी भी पिलाएगा. वो हमारा दुश्मन होगा. तो सभी कान खोल कर सुन लेना अगर किसी ने भी उनका सपोर्ट किया और हमें पता लग गया तो फिर उसका या उसके परिवार में किसी का भी नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा. अब भी समय है, सुधर जाओ वरना ये बचाने नहीं आएंगे तुम्हें. ध्यान रखना और जितने भी हमारे दुश्मन हैं तैयार रहें सबका नंबर आएगा. वेट एंड वॉच.'  

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

अफवाहों पर लगाम, देश भर में नहीं है ईंधन की कमी, इन राज्यों ने भी जारी की सफाई
fuel shortage
अफवाहों पर लगाम, देश भर में नहीं है ईंधन की कमी, इन राज्यों ने भी जारी की सफाई
30 साल पढ़ाने के बाद भी ‘अवैध’ शिक्षक? कोर्ट बोला - अब और अन्याय नहीं, करो स्थायी
west bengal news in hindi
30 साल पढ़ाने के बाद भी ‘अवैध’ शिक्षक? कोर्ट बोला - अब और अन्याय नहीं, करो स्थायी
सुप्रीम कोर्ट से NHAI को झटका; जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी याचिका खारिज
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट से NHAI को झटका; जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी याचिका खारिज
मिडिल ईस्ट संकट पर सर्वदलीय बैठक खत्म, सरकार ने विपक्षी दलों को दी हालात की जानकारी
israel iran war
मिडिल ईस्ट संकट पर सर्वदलीय बैठक खत्म, सरकार ने विपक्षी दलों को दी हालात की जानकारी
केरलम में केवल 10% महिला प्रत्याशी, क्यों आधी आबादी पर पार्टियां नहीं जता रहीं भरोसा
Kerala Assembly Elections 2026
केरलम में केवल 10% महिला प्रत्याशी, क्यों आधी आबादी पर पार्टियां नहीं जता रहीं भरोसा
पहले ममता के चहते ऑफिसर्स हटाए, अब 7 अधिकारियों पर गिरी गाज; बंगाल में EC का खेला
West bengal elections
पहले ममता के चहते ऑफिसर्स हटाए, अब 7 अधिकारियों पर गिरी गाज; बंगाल में EC का खेला
नशे की लत से रोजगार तक: ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान से बदलती जिंदगियां
Punjab CM
नशे की लत से रोजगार तक: ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान से बदलती जिंदगियां
वंदेमातरम को लेकर सरकारी सर्कुलर के खिलाफ याचिका, SC ने किया सुनवाई से इनकार
Supreme Court
वंदेमातरम को लेकर सरकारी सर्कुलर के खिलाफ याचिका, SC ने किया सुनवाई से इनकार
ढाई लाख नए PNG कनेक्शन, जमाखोरों पर प्रहार; पिछले 25 दिनों में क्या-क्या हुआ?
Petrol Diesel Stock
ढाई लाख नए PNG कनेक्शन, जमाखोरों पर प्रहार; पिछले 25 दिनों में क्या-क्या हुआ?
अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग
jammu kashmir news
अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग