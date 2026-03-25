नहीं रुक रहीं गोल्डी बराड़ की गुंडागर्दी, 72 घंटे के अंदर कनाडा में तीसरी बड़ी ताबड़तोड़ फायरिंग

Goldy Brar Gang Firing: कनाडा में गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग की ओर से लगातार तीसरे दिन गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया. इस बार यह फायरिंग दलवीर नाम के एक शख्स के ऑफिस में की गई, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड भी निशाना बना.
Trending Photos
Canada Firing: कनाडा में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग की ओर से लगातार तीसरे दिन फायरिंग की घटना सामने आई है. इस समूह ने 72 घंटों के अंदर तीसरी बार ताबड़तोड़ फायरिंग की है. हर बार की तरह इस बार भी गैंग ने फायरिंग की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है. बताया जा रहा है कि गोलीबारी गैंगवर के चलते हुई. गैंग ने एक्सटॉर्शन वसूलने के लिए यह फायरिंग करवाई थी.
रोहित गोदारा गैंग ने कनाडा में पिछले दो दिनों के अंदर फायरिंग की तीसरी वारदात को अंजाम दिया है. इस बार दलवीर उर्फ डेविड के ऑफिस पर फायरिंग करवाने का दावा किया गया है, जिसमें कहा गया कि दलवीर उनके दुश्मनों को सपोर्ट करता है. इसको लेकर रोहित गोदारा ग्रुप के महेंद्र डेलाना और सनी यामा की ओर से सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है. फायरिंग में एक ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड को भी गोली लगी है.
ये भी पढ़ें- 'सुधर जाओ वरना वो हाल करेंगें कि...,' गोल्डी बराड़-रोहित गोदारा गैंग की कनाडा में फिर फायरिंग, अब कौन बना टारगेट?
गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा,' मैं महेंद्र डेलाना और सनी यामा. भाईयों ये जो आज कनाडा में दलवीर/डेविड के ऑफिस पर जो फायरिंग हुई हैं और जिसमें उसके ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड को भी गोली लगी है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं. ये हमारे दुश्मनो को सपोर्ट करता था. इसको हमने एक बार पहले भी इसके घर पर फायरिंग करवाकर इसको चेतावनी दी थी, लेकिन इसके समझ नहीं आया. इस बार यह लास्ट चेतावनी है. समय रहते सुधर जाओ वरना किस्मत हमेशा साथ नहीं देंगी.'
ये भी पढ़ें- 'ऐसा हाल करेंगे कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी...,' कनाडा में फिर गोल्डी बराड़ गैंग की दबंगई
गैंग ने धमकी देते हुए आगे लिखा,' इस बार तो बच गया लेकिन अगली बार गोली तेरे सीने पर ही लगेगी. ध्यान रखना और जितने भी हमारे दुश्मनो को सपोर्ट करते हैं अगर कोई उनको पानी भी पिलाएगा. वो हमारा दुश्मन होगा. तो सभी कान खोल कर सुन लेना अगर किसी ने भी उनका सपोर्ट किया और हमें पता लग गया तो फिर उसका या उसके परिवार में किसी का भी नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा. अब भी समय है, सुधर जाओ वरना ये बचाने नहीं आएंगे तुम्हें. ध्यान रखना और जितने भी हमारे दुश्मन हैं तैयार रहें सबका नंबर आएगा. वेट एंड वॉच.'