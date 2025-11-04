कनाडा जाने वालों को बड़ा झटका! बड़े स्तर पर कैंसिल हो सकता है वीजा, कनाडाई संसद तक पहुंचा मामला

Canada Mass Visa Cancellation Of Indians: कनाडा ने अपने देश में लगातार भारतीयों की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए एक नया तरीका अपनाने का विचार किया है.
Trending Photos
Canada Visa To Indians: कनाडा अपनी वीजा पॉलिसी को लेकर अब अधिक सख्त होने लगा है. बता दें कि वीजा फ्रॉड की बढ़ती समस्या को देखते हुए कनाडाई अधिकारी भारतीयों समेत कई वीजा होल्डर्स के एप्लिकेशन को कैंसिल करने का अधिकार मांग रहे हैं. 'CBC'न्यूज के मुताबिक कनाडाई अधिकारियों ने भारत और बांग्लादेश से आने वाले फेक टूरिस्ट वीजा एप्लिकेशंस की पहचान करने और उन्हें कैंसिल करने के लिए अमेरिकी संस्थाओं के साथ साझेदारी की है.
'CBC' की यह रिपोर्ट ओटावा की ओर से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर लगाए गए बैन के बीच आई है. इसका असर भारत से आने वाले एप्लिकेंट्स पर अधिक पड़ा है. बता दें कि अगस्त 2025 में कनाडा के उच्चतर माध्यमिक संस्थानों में एजुकेशन परमिट के लिए लगभग 74 फीसदी भारतीय एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया था, यानी लगभग 4 में से 3 आवेदन कैंसिल हुए थे. 'CBC'ने कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्ट्री के ऑफिस में डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन का हवाला देते हुए बताया कि कनाडा के इमिग्रेशन, रिफ्यूजू और सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) और कनाडा सीमा सेवा एजेंसी (CBSA) समेत उनके अमेरिकी सहयोगियों ने अधिकारियों को वीजा देने से मना करने और कैंसिल करने के लिए वर्क ग्रुप बनाया है, जिसमें विशेष चुनौतियों के आधार पर भारत और बांग्लादेश को लिस्ट किया गया है.
ये भी पढ़ें- 'पूरा इटली ध्वस्त हो जाएगा...,' रोम की प्राचीन इमारत ढहने पर रूस ने उड़ाई खिल्ली, यूक्रेन का नाम लेकर दिखाया नीचा
डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि मास वीजा कैंसिलेशन की पावर का इस्तेमाल महामारी, जंग और कुछ विशेष देशों के वीजा होल्डर्स जैसे मामलों में किया जा सकता है, हालांकि कनाडा की इमिग्रेशन मिनिस्टर लीना डायब ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि सरकार महामारी या युद्ध की स्थितियों के दौरान इस्तेमाल करने के लिए कुछ ऐसी शक्तियों की मांग कर रही है. इस दौरान उन्होंने किसी विशेष देश के वीजा होल्डर्स का कोई जिक्र नहीं किया है. रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की संसद में इस प्रावधान को लीगल करने के लिए एक बिल भी पेश किया गया है और मार्क कार्नी की सरकार इसे जल्दी पास करवाना चाहती है.
ये भी पढ़ें- जहन्नुम बना सूडान, हत्या-हिंसा के चलते एल फशर शहर से भागी जनता, UN ने जताई चिंता
डॉक्यूमेंट्स में यह भी बताया गया है कि कनाडा में भारतीय असाइलम सीकर्स मई साल 2023 में हर महीने 500 से बढ़कर जुलाई साल 2024 में तकरीबन 2000 हो चुके हैं. इसमें दावा किया गया है कि भारत से अस्थायी निवासी वीजा एप्लीकेशंस को वेरिफाई करने से एप्लीकेशन प्रोसेस धीमा हो जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई साल 2023 के आखिर में प्रोसेसिंग टाइम औसतन 30 दिनों से बढ़कर 54 दिन हो गए हैं. इसके चलते साल 2024 में अप्रूवल में भी गिरावट होने लगी.