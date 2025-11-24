Advertisement
Canada Citizenship: भारतीय मूल के लोगों की आ गई मौज, कनाडा बदलने जा रहा नागरिकता कानून, कैसे होगा फायदा?

Canada Citizenship Laws: यह नियम विदेश में पैदा हुए कई कनाडाई नागरिकों को अपने उन बच्चों को नागरिकता देने से रोकता था जो विदेश में पैदा हुए थे. बिल C-3 नागरिकता एक्ट (2025) में बदलाव करने वाले इस एक्ट को पिछले हफ्ते शाही मंजूरी मिल गई, जिससे हजारों भारतीय मूल के परिवारों को राहत मिली है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:46 PM IST
Canada New Laws: कनाडा ने अपने नागरिकता कानून को और मॉडर्न बनाने को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. कनाडा सरकार अब ऐसा कानून लाने की प्लानिंग कर रही है, जो रोक लगाने वाले सेकंड जनरेशन कट ऑफ नियम को खत्म करेगा. इससे वहां रह रहे हजारों भारतीय मूल के परिवारों को राहत मिलेगी.

यह नियम विदेश में पैदा हुए कई कनाडाई नागरिकों को अपने उन बच्चों को नागरिकता देने से रोकता था जो विदेश में पैदा हुए थे. बिल C-3 नागरिकता एक्ट (2025) में बदलाव करने वाले इस एक्ट को पिछले हफ्ते शाही मंजूरी मिल गई, जिससे हजारों भारतीय मूल के परिवारों को राहत मिली है.

सरकार बोली- ये मील का पत्थर

सरकार ने एक बयान में कहा, यह कदम सिटिजनशिप एक्ट को और ज्यादा समावेशी बनाने और कैनेडियन सिटिजिनशिप की वैल्यू बनाए रखने में एक अहम मील का पत्थर है. अब पुराने नियमों के तहत बाहर रखे गए कैनेडियन लोगों के पास कनाडा के बाहर पैदा हुए या गोद लिए गए अपने बच्चों को सिटिजनशिप देने का एक सही और साफ तरीका होगा. 

कनाडाई सिटिजनशिप के लिए कौन होगा योग्य?

नया कानून लागू होने के बाद, बिल लागू होने से पहले पैदा हुए लोग, जो अगर पहली पीढ़ी की लिमिट या पिछले कानून के दूसरे पुराने नियम न होते तो नागरिक होते, उन्हें कनाडा की नागरिकता दी जाएगी.

नया कानून विदेश में पैदा हुए या गोद लिए गए कनाडाई माता-पिता को भी यह इजाजत देगा कि वे बिल लागू होने की तारीख को या उसके बाद कनाडा के बाहर पैदा हुए या गोद लिए गए अपने बच्चे को नागरिकता दे सकें, बशर्ते उनका कनाडा से कोई खास कनेक्शन हो.

सरकार ने कहा, 'यह तरीका परिवारों के साथ भेदभाव होने से रोकेगा. साथ ही इस सिद्धांत को भी मजबूत करेगा कि कनाडा के साथ असली, दिखाए गए संबंध वंश के आधार पर नागरिकता को गाइड करते हैं.'

कानून कब लागू होगा?

सरकार ने कहा कि यह बिल काउंसिल के आदेश से तय तारीख से लागू होगा, जिसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी. तब तक, फर्स्ट-जेनरेशन लिमिट से प्रभावित लोगों के लिए यह अंतरिम उपाय लागू रहेगा.

कनाडा की इमिग्रेशन, रिफ्यूजी और सिटिजनशिप मिनिस्टर, लीना मेटलेज डियाब ने कहा, 'बिल C-3 हमारे सिटिजनशिप कानूनों में लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों को ठीक करेगा और विदेश में पैदा हुए या गोद लिए गए बच्चों वाले परिवारों के लिए इंसाफ लाएगा. यह उन लोगों को सिटिजनशिप देगा जिन्हें पिछले कानूनों से बाहर रखा गया था, और यह भविष्य के लिए साफ नियम बनाएगा जो दिखाएगा कि मॉडर्न परिवार कैसे रहते हैं. ये बदलाव कैनेडियन सिटिजनशिप को मजबूत और उसकी रक्षा करेंगे.' 

