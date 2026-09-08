अमेरिका और कनाडा में तेज हुई तल्खी, ट्रंप की Bombardier को धमकी; बोले- बस अब और नहीं!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की विमान बनाने वाली कंपनी बॉम्बार्डियर को अमेरिका में विमान बेचने पर रोक लगाने की धमकी दी है. ट्रंप का कहना है कि अगर कंपनी को अमेरिकी बाजार में विमान बेचने हैं तो उसे इन विमानों का निर्माण अमेरिका में ही करना होगा. ट्रंप की इस चेतावनी से अमेरिका और कनाडा के बीच पहले से चल रहा व्यापार विवाद और गरमा गया है.
ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कनाडा पर अमेरिकी बैंकों और कंपनियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध भेदभावपूर्ण हो गए हैं. ट्रंप के मुताबिक, बॉम्बार्डियर की आधे से ज्यादा कमाई अमेरिकी बाजार से होती है. कंपनी के हजारों विमान अमेरिकी एयरलाइंस के बेड़े में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. इसके बावजूद कंपनी अमेरिका की अनदेखी कर रही है.
बॉम्बार्डियर को दी गई ट्रंप की ये कोई पहली धमकी नहीं है. इसी साल जनवरी में भी उन्होंने अमेरिका में बॉम्बार्डियर विमानों का सर्टिफिकेशन रद्द करने और कनाडा से आने वाले विमानों पर 50 फीसदी टैरिफ बम फोड़ने की चेतावनी दी थी. हालांकि, उस समय टैरिफ लागू नहीं हुआ. 8 सितंबर, 2026 तक बॉम्बार्डियर के विमान अमेरिका में सर्टिफाइड हैं और कंपनी को फिलहाल अमेरिकी टैरिफ से छूट मिली हुई है. लेकिन अब ऐसा लगता है कि ट्रंप आर-पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं.
ट्रंप की ताजा धमकी ऐसे समय आई है, जब कनाडा अमेरिकी सामान पर जैसे को तैसा की जवाबी कार्यवाई यानी टैरिफ लगाने को तैयारी बैठा है. पिछले महीने ट्रंप प्रशासन ने हॉकी स्टिक और सीमेंट समेत करीब 20 अरब डॉलर के कनाडाई सामान पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया था. इसके जवाब में कनाडा ने भी स्टील, एल्युमीनियम और डेयरी उत्पादों समेत कुछ अमेरिकी सामान पर 15 से 50 फीसदी तक शुल्क लगाने का फैसला लिया था.
इस टैरिफ वॉर का असर दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत पर भी पड़ा है. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पिछले महीने अमेरिका के साथ बातचीत रोक दी थी. उन्होंने कहा था कि अमेरिका की नाजायज शर्तें अब कनाडा को मंजूर नहीं हैं. कार्नी ने अमेरिका पर आखिरी वक्त में ऐसे प्रतिबंध लगाने का आरोप भी लगाया था, जिनसे दूसरे देशों के साथ कनाडा के व्यापार समझौतों पर असर पड़ा. इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच अब तक बातचीत ठप पड़ी हुई है.
ट्रंप ने जिस दिन कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाने का शिगूफा छोड़ा था, उसी दिन से दोनों के बीच तनातनी जारी है.