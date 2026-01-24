ट्रंप की धमकी का तोड़ ढूंढ रहा था कनाडा, चीन के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आ गई 100 फीसदी टैरिफ जड़ने की धमकी

US Canada trade tension: अमेरिका और कनाडा के बीच तनाव गहरा गया है. कनाडा को हड़पने की नीयत पाले बैठे यूएस प्रेसिडेंट को कनाडाई पीएम की बात इतनी चुभ गई कि उन्होंने ये कह दिया कि अगर चीन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करके दोस्ती की पींगे बढ़ाने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा.
Trump threat Canada China tariff trade deal: 'तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी'. डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ इस अंदाज में अपने पड़ोसियों को धमका रहे हैं. वेनेजुएला में मादुरो सरकार का तख्तापलट कराने के बाद ग्रीनलैंड और कनाडा को जबरन अपना बनाने पर तुले ट्रंप 'साम-दाम-दंड-भेद चारों से अपनी बात मनवाने पर आमादा हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने वीकेंड पर पड़ोसी कनाडा को एक बार फिर से धमकाते हुए कनाडाई लोगों का मूड और संडे दोनों खराब कर दिया. ट्रंप ने दो टूक कहा अगर कनाडा, चीन के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट पर आगे बढ़ता है, तो वह कनाडा से अमेरिका आने वाले एक-एक सामान पर 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे.
चीन, कनाडा को खा जाएगा: ट्रंप
इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है. ट्रंप ने कनाडा के पीएम का नाम लेकर नई धमकी जारी की है. अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा- 'अगर कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ये सोचते हैं कि वो कनाडा को चीन को किसी भी रूप में अमेरिका का विकल्प मान रहे हैं और क्षेत्र में एक 'ड्रॉप ऑफ पोर्ट' बनाने जा रहे हैं. तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और मुगालते में हैं'.
उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अमेरिका अपने पड़ोसी को चीनी सामान के लिए नया गेटवे नहीं बनने देगा. ट्रंप इतने पर ही नहीं रुके. अतिश्योक्ति के अंदाज में उन्होंने आगे कहा, 'कनाडा को 'ड्रैगन' जिंदा खा जाएगा.'
दरअसल जनवरी 2026 की शुरुआत में कनाडा ने अपने कृषि उत्पादों पर कम टैरिफ के बदले चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शुल्क कम करने के लिए एक डील पर बातचीत की थी.
ट्रंप के मन में क्या चल रहा कोई नहीं जानता?
ट्रंप की हालिया धमकी बहुत से लोगों की समझ से परे है, क्योंकि पहले उन्होंने बीजिंग के साथ कनाडाई पीएम कार्नी की बातचीत को एक अच्छा कदम बताया था और आज उसी को लेकर ट्रंप, कनाडा पर राशन पानी लेकर चढ़ बैठे.
कैसे बिगड़ी बात
कनाडाई पीएम कार्नी के ऑफिस की ओर से ट्रंप की इस नई धमकी पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. हाल ही में दावोस में ट्रंप ने कहा था कि कनाडा, अमेरिका के दम पर जिंदा है. इसके जवाब में कार्नी ने कहा था कि उनका देश एक ग्लोबल उदाहरण है कि दुनिया को तानाशाही वाली आदतों की ओर झुकने की जरूरत नहीं है. इस बातचीत के बाद, ट्रंप ने कार्नी को अपने बोर्ड ऑफ पीस से गेट आउट बोलते हुए अपना इन्विटेशन वापस ले लिया था.
ग्रीनलैंड को कब्जाने की ट्रंप की कथित कोशिशों से कनाडा सहमा है. ऐसे बयान कनाडा की संप्रभुता को भी चुनौती देते हैं. ट्रंप 2025 में कई बार कनाडा को अमेरिका में शामिल करने की मंशा सार्वजनिक मंचों से जता चुके हैं. वो कनाडा को यूनाइटेड स्टेट्स का 51वां स्टेट मानने लगे हैं, 2026 में भी उनका वही रिकॉर्ड बजना बंद नहीं हुआ है.