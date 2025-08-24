सियासत छोड़ी, अब किया अनोखा कारनामा... गले में 330 टाई पहनकर रचा इतिहास, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम
सियासत छोड़ी, अब किया अनोखा कारनामा... गले में 330 टाई पहनकर रचा इतिहास, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

Marwah Rizqy: पिछले साल नवंबर में कनाडा की क्यूबेक असेंबली की मेंबर रहीं रिजकी ने टीवी शो इंफोमैन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला. इस शो में उन्होंने अपने गले में एक-एक करके 330 से ज्यादा नेकटाई पहन लीं. 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 24, 2025, 10:06 PM IST
सियासत छोड़ी, अब किया अनोखा कारनामा... गले में 330 टाई पहनकर रचा इतिहास, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

Guinness World Records: कनाडा की सियासत में सालों तक एक्टिव रहने वाली लीडर मारवाह रिजकी ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने सियासत से इस्तीफा देने के बाद एक टीवी शो में हिस्सा लिया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. पिछले साल नवंबर में कनाडा की क्यूबेक असेंबली की मेंबर रहीं रिजकी ने टीवी शो इंफोमैन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला. इस शो में उन्होंने अपने गले में एक-एक करके 330 से ज्यादा नेकटाई पहन लीं. अलग-अलग रंग, धारियों और पैटर्न वाली नेकटाई से उनका गला पूरी तरह ढक गया. रिजकी की नेकटाई वाली कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

मारवाह ने गले में सबसे ज्यादा टाई पहनने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा, 'मैंने यह चुनौती इसलिए स्वीकार की ताकि दुनिया को दिखा सकूं कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं. और महिलाएं भी कई टाई पहन सकती हैं.' दरअसल, यह रिकॉर्ड पहले ब्राजील के डेविड अपारेसिडो दोस सैंटोस अराउजो के नाम था, जिसे पिछले साल नवंबर में कनाडाई सियासतदां  मारवाह ने तोड़ दिया. सियासत छोड़ने और परिवार व बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताने के फैसले के बाद यह रिकॉर्ड उनके लिए एक यादगार उपलब्धि बन गया.

मारवाह रिजकी और उनकी टीम की तैयारी

मारवाह रिजकी और उनकी टीम ने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली थी.  इसके लिए हर टाई पर पहले से गांठ लगा दी गई थी और टाई लपेटने का प्रैक्टिस भी किया गया था, ताकि रिकॉर्ड बनाने में आसानी हो सके. रिकॉर्ड के वक्त अकाउंटेंट पियरे-यवेस मैकस्वीन ने टाई गिनना शुरू किया. जबकि मॉन्ट्रियल पुलिस चीफ फैडी डागर वहां पर मौजूद थे और शो के होस्ट जीन-रेने डुफोर्ट टाई पहनाने का काम कर रहे थे. इस तरह से करीब 48 मिनट में ब्राजील के डेविड का रिकॉर्ड टूट गया. उस वक्त तक मारवाह का चेहरा टाई के ढेर में करीब-करीब छिप चुका था. उन्होंने मजाक में फ्रेंच में कहा,  'परफेक्ट!' यानी उन्हें टाई की तादाद बिल्कुल सही है.

जब कमरे में तालियां गूंज उठीं 

इसके कुछ देर बाद उन्होंन और 30 टाई पहनीं. इस तरह वे आधिकारिक तौर पर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लीं. कमरे में तालियां गूंज उठीं और टाई के ढेर के बीच से मारवाह की हंसी सुनाई दी. सारी टाई उतारने के बाद, वे रिकॉर्ड का खिताब जीतकर बाहर आईं.

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

Marwah RizqyGuinness World Records

