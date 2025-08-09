फूलों से आया हार्ट अटैक, 'मरकर' मां से हुई मुलाकात, उस रोज बेहोशी में नर्स के साथ क्या हुआ था?

The Lily Nurse: अभी उनकी शिफ्ट शुरू ही हुई थी. वो चेयर पर बैठकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहीं थी. सबकुछ पहले जैसा था तभी उनके गले में खराश होने लगी. वहां एक फूलों का गुलदस्ता था देखते ही देखते ये गुलदस्ता उस नर्स के लिए काल बन गया. जैसे ही वह नर्स उन फूलों की ओर बढ़ी उसे तेज एनाफिलेक्टिक शॉक लगा और वो पूरी तरह से हैरत में पड़ गई वहां खड़े आस-पास लोग भी दंग हो गए. इसके बाद वो नर्स एक ऐसी दुनिया में गई जिसका एहसास उसने लोगों से शेयर किया है. आइए जानते हैं कि उस नर्स के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था.

जरूरत से ज्यादा दिया खुराक

नर्स जूलिया को जैसे ही शॉक लगा, वहां पर मौजूद उसके साथी कर्मचारियों में से किसी ने उसे दवा तो किसी ने उसके पति को बुलाया. एक नर्स को जब दिखा कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो एक डॅाक्टर ने उसे एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगाया. हालांकि उस डॅाक्टर ने गलती से खुराक से दस गुना ज्यादा इंजेक्शन दे दिया और इसकी वजह से जूलिया का दिल बेकाबू होकर बुरी तरह से धड़क रहा था और उन्हें लगा कि जैसे फट जाएगा.

नर्स ने सुनाई आपबीती

एक पॉडकास्ट में बोलते हुए जूलिया ने बताया कि उसे बचाने की कोशिश डॉक्टर लगातार कर रहे थे हालांकि इसी दौरान उनकी चेतना एकदम शून्य हो गई और उन्होंने अपनी दिवंगत मां की आवाज सुनी जिनकी मौत साल 1983 में हो चुकी थी. उनकी मां ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि सबकुछ ठीक है जानू, अब मां आ गई हैं. इस दौरान उन्होंने अपने आपको एक रंगीन, प्रेम से भरे स्थान पर पाया जहां पर उनके खोये हुए अपने लोग थे. हालांकि थोड़ी ही देर बाद वो शरीर में फिर से लौट आईं.

किताब में किया घटना का जिक्र

इस घटना के एक साल बाद तक उन्हें इस अपनेपन का एहसास होता रहा. ठीक होने के बाद उन्होंने द लिली नर्स नामक किताब में लिखी. जिसमें उन्होंने नाजुकता, मृत्यु के रहस्य और प्रेम के अटूट बंधनों के बारे में बताया है. जूलिया की ये बातें किसी भी रहस्य से कम नहीं लगती हैं.