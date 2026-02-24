भारत दौरे पर आ रहे कनाडा के PM मार्क कार्नी, लेकिन रिश्तों में दरार डालने वाले जस्टिन ट्रूडो आजकल कहां और किसके साथ बिजी हैं?

Where is Justin Trudeau enjoy love life with Katy Perry: भारत और कनाडा के रिश्तों में पिछले कुछ सालों में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं. अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 26 फरवरी को भारत दौरे पर आ रहे हैं और इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्नी पहले मुंबई जाएंगे और उसके बाद नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. इस बैठक में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों देश Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) पर बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 70 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

क्यों बेहद खास है कार्नी का भारत दौरा?

साल 2023 में भारत-कनाडा संबंध उस समय गंभीर संकट में आ गए थे, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर मामले को लेकर भारत पर आरोप लगाए थे. भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव काफी बढ़ गया था. अब कार्नी सरकार रिश्तों में आई कड़वाहट को खत्म कर नई शुरुआत का संदेश लेकर भारत आ रही है. दोनों देशों ने फिर से अपने हाई कमिश्नर बहाल कर दिए हैं और निवेश व व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. संकेत साफ हैं कि दोनों देश पुराने विवादों को पीछे छोड़ आगे बढ़ना चाहते हैं.

सियासत से दूरी, ट्रूडो की नई लाइफ बनी सुर्खियां

जहां एक ओर कनाडा की नई सरकार भारत के साथ रिश्ते सुधारने में जुटी है, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. राजनीति से दूर रहने के बावजूद उनकी पर्सनल लाइफ लगातार खबरों में बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

आखिर आजकल कहां बिजी हैं ट्रूडो?

बताया जा रहा है कि ट्रूडो इन दिनों पॉलिटिक्स से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान दे रहे हैं. पॉप स्टार कैटी पेरी के साथ उनका रिश्ता 2025 से चर्चा में है और 2026 में यह और गंभीर होता नजर आ रहा है. जनवरी में दोनों को दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान साथ देखा गया था, जहां ट्रूडो ने ‘सॉफ्ट पावर’ पर भाषण दिया और कैटी पेरी भी वहां मौजूद थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों एक-दूसरे को काफी सपोर्ट करते हैं और साथ में सहज महसूस करते हैं. हाल ही में कैलिफोर्निया के मॉन्टेसिटो स्थित कोरल कैसिनो में ट्रूडो, कैटी पेरी और उनकी बेटी डेजी के साथ नजर आए.

ट्रूडो ने खरीदा घर

इसके अलावा ट्रूडो ने मॉन्ट्रियल में करीब 3.1 मिलियन डॉलर का नया घर भी खरीदा है, जहां फिलहाल रेनोवेशन का काम चल रहा है. माना जा रहा है कि यह उनकी नई जिंदगी की तैयारी हो सकती है.अक्टूबर 2025 में पेरिस में हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए दोनों की तस्वीरें पहली बार वायरल हुई थीं, जिसके बाद उनके रिश्ते की चर्चा तेज हो गई. बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात कैटी पेरी के कनाडा टूर के दौरान हुई थी और तब से दोनों लगातार संपर्क में हैं.