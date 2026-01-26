जिसने लिया इंटरव्यू उसको ही मिल गई नौकरी, भर्ती के नाम पर उम्मीदवार को लगा दिया चूना

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेजिसने लिया इंटरव्यू उसको ही मिल गई नौकरी, भर्ती के नाम पर उम्मीदवार को लगा दिया चूना

Interviewer Took Candidate Job: सोशल मीडिया पर एक शख्स ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि कैसे इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने ही उसका पद छीन लिया.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 26, 2026, 10:14 PM IST
Bizzare News: नौकरी के लिए इंटरव्यू कई लोगों के लिए बेहद तनावपूर्ण होता है. वहीं इस प्रक्रिया के बाद हर उम्मीदवार सलेक्शन के लिए ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करता है, हालांकि हाल ही में वायरल हो रहे एक रेडिट पोस्ट ने हायरिंग एथिक्स को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें नौकरी चाहने वाले ने दावा किया है कि जिस व्यक्ति ने उसका इंटरव्यू लिया था, उसे ही  बाद वह पोस्ट मिल गई. इस घटना ने लोगों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है. 

इंटरव्यू देने वाले को मिला पद 

टेक्नोलॉजी मार्केटिंग सेक्टर में काम करने वाले एक शख्स ने बताया कि वह एक सीनियर मार्केटिंग पद के लिए इंटरव्यू के आखिरी स्टेज तक पहुंच गया. प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसने जवाब का इंतजार किया, लेकिन कंपनी से कोई सूचना नहीं मिली. कोई फॉलो अप न मिलने के बाद शख्स ने लिंक्डइन पर इस पद से जुड़ा अपडेट देखना चाहा, हालांकि तभी उसने देखा कि उसका इंटरव्यू लेने वाले साक्षात्कारकर्ताओं में से एक ने हाल ही में अपने प्रोफाइल में एक नया डेसिजनेशन जोड़ा था. यह वही पोस्ट थी जिसके लिए शख्स ने इंटरव्यू दिया था. 

ये भी पढ़ें- UAE में कंटेंट बनाना अब आसान नहीं, इंफ्लूएंसर्स को 31 जनवरी तक लेना होगा ये परमिट; वरना मिलेगी सजा 

हाथ लगी निराशा 

शख्स के मुताबिक इंटरव्यू के दौरान कंपनी ने संकेत दिया था कि उम्मीदवार इस व्यक्ति के साथ मिलकर काम करेगा न कि उसकी जगह लेगा या उसे रिपोर्ट करेगा, जिससे यह खुलासा और भी चिंताजनक हो गया. इसको लेकर शख्स ने अपने रेडिट पोस्ट में संभावना जताई की यह हायरिंग प्रोसेस या इंटरव्यू वैकेंसी को इंटरनली फिल करने से पहले जानकारी इकट्ठा करने की एक ट्रिक हो सकती है. वहीं आखिरी इंटरव्यू के बाद कम्यूनिकेशन की कमी ने उसकी निराशा को और बढ़ावा दिया.  

ये भी पढ़ें- पहाड़ के अंदर 24 किलोमीटर का सफर, 20 मिनट तक नहीं दिखता सूरज, हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है दुनिया की सबसे लंबी टनल 

 

लोगों का रिएक्शन 

इस घटना को लेकर कई इंटरनेट यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने कहा कि कभी-कभी इंटरव्यू का इस्तेमाल इनफॉर्मल रिसर्च एक्सरसाइज के लिए किया जाता है, जिससे इंटरनल कर्मचारियों को एक्सपेंडेड रोल में डालने से पहले इंडस्ट्री की नॉलेज का पता लगाने का मौका मिलता है. वहीं कई लोगों ने इस तरह के लंबे इंटरव्यू और केस स्टडी की आलोचना भी की. वहीं कई लोगों ने कहा कि इंटरव्यू पैनल में शामिल किसी भी व्यक्ति को बाद में वही पद देना गंभीर नैतिक चिंताएं पैदा करता है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

