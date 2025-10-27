Advertisement
मां-बाप तक को भी नहीं छोड़ते थे इस जनजाति के लोग, मरते ही परिजनों की खा जाते थे हड्डियां, क्या थी वजह?

Cannibal Tribe: आपने मांसाहारी लोगों के बारे में सुना होगा, जो पशु-पक्षियों को मारकर उनका सेवन करते हैं. हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक ऐसी जनजाति है जहां से लोग अपने मृत व्यक्तियों को खा जाते थे. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 27, 2025, 10:10 AM IST
Unique Tribe: इस दुनिया में तरह तरह लोग रहते हैं, लोग अपनी बनावट, कद काठी या फिर रहन - सहन की वजह से काफी अलग होते हैं, ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं उस जनजाति के बारे में जो नरभक्षी होते थे और इंसानों को खाते थे, आलम ऐसा था कि ये अपने मां बाप तक को नहीं छोड़ते थे, इस जनजाति का ये रीति रिवाज दुनिया से बिल्कुल अलग है जो इन्हें अलौकिक बनाता है. आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार के साथ.

क्या है जनजाति का नाम
आप ये जानकार आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है. डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जनजाति का नाम 'फोर' है. इस जनजाति के लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के तौर पर उन्हें पूरा खा जाते थे. ऐसा कहा जाता है कड़वेपन की वजह से ये शरीर का बस एक ही हिस्सा छोड़ते थे. 

कहां रहते हैं इस जनजाति के लोग
ये जनजाति पापुआ न्यू गिनी के ओकापा जिले में रहती थी. 1960 के दशक में इनके कबीले में इस परंपरा का निर्वहन किया जाता था. यहां पर लोग अपने परिजनों की मौत के बाद उन्हें न तो दफनाते थे और न ही जलाते थे बल्कि इसे खा जाते थे. इसे लेकर इस जनजाति का मानना था कि ये काम कोई घिनौना काम नहीं था बल्कि कीड़े-मकोड़े न खाएं इससे बेहतर है कि वो खुद खा जाते थे. इस बात की भी चर्चा होती है अपने परिजनों के द्वारा खाए जाने को लोग सम्मान की तरह देखते थे. 

इस हिस्से को क्यों नहीं खाते
रिपोर्ट के मुताबिक इस जनजाति के लोग लगभग पूरे शरीर का सेवन कर जाते थे लेकिन कड़वेपन की वजह से पित्त की थैली या गॉलब्लैडर का सेवन नहीं करते थे. इसके अलावा महिलाओं की मौत के बाद उनके शरीर का सेवन केवल महिलाएं ही कर सकती थी. 1960-70 के दशक में इस परंपरा का निर्वहन बहुत तेजी के साथ किया जाता था. मरे हुए व्यक्तियों को खाने के पीछे बीमारी भी मानी जाती है. 

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Cannibal Tribe

