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Hindi NewsदुनियाDonald Trump on Iran: पोप से माफी मांगूंगा नहीं और ईरान को छोड़ूंगा नहीं, डेडलाइन खत्म होने के बाद गरजे ट्रंप

Donald Trump on Iran: 'पोप से माफी मांगूंगा नहीं और ईरान को छोड़ूंगा नहीं', डेडलाइन खत्म होने के बाद गरजे ट्रंप

Trump Attack Iran: ट्रंप ने कहा कि ईरान पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है और हम ऐसा होने नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि रविवार को होर्मुज से 34 जहाज गुजरे हैं, जो इसके बंद होने के बाद सबसे ज्यादा है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 13, 2026, 10:58 PM IST
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Donald Trump on Iran: 'पोप से माफी मांगूंगा नहीं और ईरान को छोड़ूंगा नहीं', डेडलाइन खत्म होने के बाद गरजे ट्रंप

Iran-US War: होर्मुज पर डेडलाइन खत्म होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान और पोप लियो पर हमला बोला है. ट्रंप ने ईरान को खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि हम किसी भी देश को पूरी दुनिया से वसूली की इजाजत नहीं दे सकते. ट्रंप ने कहा कि रविवार को 34 जहाज होर्मुज से गुजरे, जो इसके बंद होने के बाद से सबसे ज्यादा आंकड़ा है.

'ईरान डील करने के लिए बेताब है'

ट्रंप ने कहा, 'हमें दूसरी तरफ से कॉल आई है. वह हमसे डील करने के लिए बेताब हैं. हम यूरेनियम वापस लेकर आएंगे या फिर उसे ले लेंगे. ईरान पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है. लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे. ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा. अगर वह इस पर हामी नहीं भरते हैं तो कोई डील नहीं होगी.' ट्रंप ने पोप लियो पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा, 'मैं पोप लियो से माफी नहीं मांगूंगा. पोप लियो ने जो कहा वह गलत है. मुझे लगता है कि क्राइम के मामले में पोप लियो काफी कमजोर हैं.'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध से निपटने के लिए उनकी समय-सीमा में कोई बदलाव नहीं आया है. BBC के अनुसार, उन्होंने कहा, 'अभी कोई लड़ाई नहीं हो रही है.' ईरानियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'अभी हमने नाकेबंदी कर रखी है, वे कोई कारोबार नहीं कर पा रहे हैं.'

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'ईरान कारोबार नहीं कर पा रहा'

उन्होंने कहा, 'मुझे नावों को बाहर आते देखना अच्छा नहीं लगा, अगर वे ईरान के साथ कारोबार कर रही थीं.' ऐसा लगता है कि वे युद्धविराम के दौरान होर्मुज में जहाजों की आवाजाही का जिक्र कर रहे थे. न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि नाकेबंदी से पहले दो ईरानी जहाज इस जलमार्ग से गुजरे थे.

वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने यीशु मसीह के रूप में अपनी फोटो अब डिलीट कर दी है. 

यीशु मसीह वाले पोस्ट पर क्या बोले ट्रंप?

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने अपनी वह तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें उनको यीशु के रूप में दिखाया गया था? इस पर उन्होंने कहा, वह कोई चित्रण नहीं था. मैंने उसे पोस्ट जरूर किया था, और मुझे लगा था कि उसमें मैं एक डॉक्टर के रूप में हूं. और उसका संबंध रेड क्रॉस से था, एक रेड क्रॉस कार्यकर्ता के तौर पर जिसे हम समर्थन देते हैं. ऐसी बात तो सिर्फ 'फेक न्यूज' वाले ही सोच सकते हैं.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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