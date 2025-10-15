Advertisement
सर्दी, गर्मी या फिर बारिश...हर मौसम में 'गिरगिट' की तरह रंग बदलती है ये नदी, वजह जानकर पकड़ लेंगे माथा

Unique River: आपने मौसम को रंग बदलते हुए देखा होगा, कभी बारिश होती है तो कभी गर्मी, क्या आपको पता है कि दुनिया की एक ऐसी नदी है जो बदलते हुए मौसम के साथ रंग बदलती है? शायद इसकी जानकारी आपको न हो लेकिन आइए हम बताते हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 15, 2025, 06:36 PM IST
Colombia River: आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि मौसम है ये रंग बदलता रहता है. मौसम की तरह कई जीव जंतु भी रंग बदलते हैं. कभी आपने किसी नदी को रंग बदलते हुए देखा है? शायद नहीं क्योंकि भारत में अक्सर नदियों का पानी एक जैसा ही रहता है लेकिन दुनिया में एक ऐसी नदी है जिसके पानी का रंग समय-समय पर बदलता रहता है. रंग बदलने की वजह से ही ये नदी काफी ज्यादा फेमस है, आलम ऐसा है कि दूर-दूर से लोग इसका दीदार करने आते हैं. आइए जानते हैं इस नदी के बारे में. 

कौन सी है नदी
जिस नदी की हम बात करने चल रहे हैं उसका नाम है कैनो क्रिस्टल नदी, ये नदी कोलंबिया देश में बहती है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह दुनिया की 12वीं सबसे लंबी नदी है, इस नदी की कुल लंबाई 4,350 किमी है, ये कोलंबिया के 'सारानिया डे ला मैकारेना' में है. ये नदी दुनिया की इकलौती ऐसी नदी है जो हर मौसम में अपना रंग बदली रहती है. रंग बदलने की वजह से इस नदी को 'रिवर ऑफ फाइव कलर' कहा जाता है. इस नदी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि जहां से यह बहती है वह एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है. 

मौसम के हिसाब से बदलता है रंग
इस नदी के पानी का रंग मौसम के हिसाब से बदलता रहता है. कभी इस नदी का पानी पीला, नीला, लाल, काला तो कभी हरा नजर आता है. जिसे देखकर सैलानी अक्सर सोचते हैं कि आखिर ये रंग कैसे बदल रहा है. इस नदी के पानी के रंग बदलने की वजह एक खास किस्म का पौधा है. इस पौधे का नाम 'मैकेरेनिया क्लेविगरा' है. जानकारी के मुताबिक इस पौधे के पत्ते, तने और फूल अलग-अलग रंगों के होते हैं, जिसकी वजह से इस नदी के पानी का रंग बदलता है और जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इस पानी का रंग पूरी तरह से लाल हो जाता है, नदी की रंग बदलने की यही वजह सैलानियों को अपनी ओर खींच ले आती है. 

नदी को देखने आते हैं टूरिस्ट
यहां पर काफी संख्या में टूरिस्ट आते हैं. हालांकि इस नदी को दूर से ही देखा जा सकता है, पास जाने की अनुमति किसी को नहीं दी गई है. रोजाना लगभग 200 टूरिस्ट ही इस नदी को देख सकते हैं. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Unique River

