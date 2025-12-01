Advertisement
टॉप रूसी मिलिट्री साइंटिस्ट के मर्डर की कोशिश! घर के पास धमाका 'आग के गोले' में बदली कार

 Moscow Car Blast: मॉस्को के एक सबअर्ब में लैंड क्रूज़र प्राडो में धमाका हुआ जहां कार में आग लगने के बाद दूसरा धमाका सुना गया. यह गाड़ी रूस के एक टॉप साइंटिस्ट की थी जो मॉस्को में मिलिट्री से जुड़ा एक बड़ा लेज़र और क्वांटम-इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर स्टेलमाख पॉलीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए काम करते थे.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 01, 2025, 08:04 PM IST
टॉप रूसी मिलिट्री साइंटिस्ट के मर्डर की कोशिश! घर के पास धमाका 'आग के गोले' में बदली कार

Russian Scientist Car Blast: रूस की राजधानी मॉस्को में सोमवार को एक कार बम धमाका हुआ. इस धमाके में एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई. मॉस्को के एक सबअर्ब में लैंड क्रूज़र प्राडो में धमाका हुआ जहां कार में आग लगने के बाद दूसरा धमाका सुना गया. यह गाड़ी रूस के एक टॉप साइंटिस्ट की थी जो मॉस्को में मिलिट्री से जुड़ा एक बड़ा लेज़र और क्वांटम-इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर स्टेलमाख पॉलीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए काम करते थे.

हालांकि इस धमाके से इस वैज्ञानिक को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ. दरअसल वो वैज्ञानिक किसी बिजनेस ट्रिप को लेकर आउट ऑफ स्टेशन थे. पहले तो यह पता नहीं चला कि जब गाड़ी में धमाका हुआ तो उसमें कोई था या नहीं लेकिन बाद में ये कन्फर्म हुआ कि इस धमाके में किसी को किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई है.

सीसीटीवी फुटेज में दिखा धमाके का भयावाह मंजर
सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज में कार के चारों ओर बहुत बड़ी आग की लपटें उठती हुईं दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद सीसीटीवी के अन्य फुटेज से धमाके के बाद कार के जले हुए हिस्से दिखाई दे रहे हैं. ये धमाका इतना जबरदस्त था कि धमाके की वजह से पास की एक बिल्डिंग की तीसरी और चौथी मंज़िल की खिड़कियां टूट गईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस साइंटिस्ट पर हमले का शक है वह हाल ही में इस सोसाइटी की बिल्डिंग में रहने आया था. 

दिल्ली धमाके की तरह था धमाका
मॉस्को में हुआ ये धमाका बिलकुल दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके की तरह हुआ है. इसके पहले 10 नवंबर 2025 की शाम के करीब 6:50 पर दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नं-1 के निकट एक आई-20 कार में जोरदार धमाका हुआ था. इस धमाके में लगभग 13 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह धमाका अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ. दिल्ली धमाकों के कई दिनों बाद तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी. इस धमाके में भी फिलहाल अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है.

यह भी पढ़ेंः ट्रंप को क्या हुआ? बोले- मेरा MRI हो गया लेकिन क्या स्कैन किया पता नहीं...

