/16 की उम्र में पता चला पिता कौन, 26 में मिली शाही पहचान; कार सेल्समैन से शाही राजकुमार बनने तक की पूरी कहानी

Car salesman becomes Belgian prince: एक कार सेल्समैन क्लेमेंट वांदेनकेर्कहोव की कहानी सुर्खियों में है. इसकी वजह एक 26 साल पुरानी प्रेम कहानी है, जिससे दुनिया अबतक अनजान थी. एक कार सेल्समैन अचानक शाही परिवार का हिस्सा बन गया, तो लोग भौचक्के रह गए. क्लेमेंट ने अपने इंस्टाग्राम पर इस कहानी को सुनाया और उन खबरों को अपने पेज से पोस्ट करते हुए बताया कि प्रिंस लॉरेंट ने उन्हें पहचानते हुए औपचारिक रूप से उसे अपना बेटा और कानूनी वारिस मान लिया है.
गोपनीय रूप से कराए गए डीएनए टेस्ट के बाद रिपोर्ट में भी यही खुलासा हुआ था कि क्लेमेंट की रगों में शाही खून दौड़ रहा था.
अब इस बात पर शाही मुहर लग चुकी है कि क्लेमेंट, प्रिंस लॉरेंट और बेल्जियम की सिंगर वेंडी वैन वांटेन के बेटे हैं. ये राजकुमार उस प्यार की निशानी था, जब दुनिया में 'सोशल मीडिया' का जन्म भी नहीं हुआ था.
आपको बताते चलें कि किसी जमाने में ये बात उठी तो थीं, लेकिन लोकलाज कहें या शाही परिवार की ताकत का जोर जिसकी वजह ये कहानी काफी समय तक दुनिया से छिपी रही. प्रिंस लॉरेंट और वैन वांटेन के बीच रिश्ता उस समय था, जब प्रिंस ने साल 2003 में प्रिंसेस क्लेयर से शादी नहीं हुई थी.
करीब छह महीने पहले एक टाउन हॉल में हुई एक छोटी-सी रस्म के जरिए क्लेमेंट को चुपचाप लॉरेंट के परिवार में शामिल कर लिया गया था. हालांकि, उनकी नई शाही पहचान की जानकारी अब सामने आई है.
बड़े लोग खासकर शाही परिवार की बातों को अमूमन दुनिया के सामने नहीं आने दिया जाता. इसलिए डीएनए टेस्ट कब हुआ, किसने किया और रिपोर्ट कब आई इसकी जानकारी दुनिया को नहीं मिली, लेकिन उस सेरिमनी से पहले राजपरिवार के लोग अपना मन मजबूत कर चुके थे कि चार लोग क्या कहेंगे, दुनिया इस कहानी को किस तरह से लेगी, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
क्लेमेंट को कई सालों से पता था कि प्रिंस लॉरेंट उनके जैविक पिता हैं. जब वह 16 साल के थे, तब उनकी मां ने उन्हें यह बात बताई. इसके चार साल बाद उन्होंने खुद प्रिंस लॉरेंट से संपर्क किया था. बाद में दोनों ने डीएनए टेस्ट कराया. एक डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि टेस्ट में दोनों के बीच 99.5 फीसदी मैच पाया गया.
पिता के रूप में औपचारिक पहचान मिलने के बाद क्लेमेंट को राजकुमार का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन वह बेल्जियम के सिंहासन की उत्तराधिकार सूची में शामिल न हो सकेंगे. वहीं इसके उलट प्रिंस लॉरेंट के दूसरे बच्चे- प्रिंसेस लुईस, प्रिंस आयमेरिक और प्रिंस निकोलस ही उत्तराधिकार की कतार में हैं. वो शाही परिवार की ओर से कोई आधिकारिक जिम्मेदारी भी नहीं निभाएंगे और उन्हें शाही भत्ता भी नहीं मिलेगा.
इसके बावजूद उन्हें खुशी है कि भले ही दौलत-शोहरत न मिले, लेकिन उन्हें पिता का नाम और प्यार तो मिल गया, जिसके लिए एक बेटा बचपन से तरस रहा था.
क्लेमेंट कहना है उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि वो रॉयल फैमिली का सबटाइटल सैक्स-कोबर्ग अपनाएंगे या नहीं. क्योंकि उन्हें अपनी मां का उपनाम वांदेनकेर्कहोव होने पर गर्व है.
ये शाही कहानी रियल होते हुए भी एकदम रील जैसी लगती है. शाही घराने में इस मामले को अब अनसंग लव स्टोरी पार्ट-2 भी कहा जा रहा है. क्योंकि क्लेमेंट की कहानी उनके दादा यानी प्रिंस लॉरेंट के पिता और पूर्व बेल्जियम किंग अल्बर्ट सेकेंड से भी मिलती-जुलती है.
उन्हें भी लंबे समय तक चले पितृत्व विवाद के बाद डीएनए टेस्ट कराना पड़ा था. सालों की कानूनी लड़ाई के बाद उन्होंने 2020 में आर्टिस्ट डेल्फीन बोएल को अपनी बेटी माना था. हालांकि उन्हें प्रिसेंस का दर्जा मिला और उन्होंने डेल्फीन डी सैक्स-कोबर्ग नाम अपना लिया था.