नया राष्ट्रपति बनते ही राजधानी में पैलेस के बाहर भयानक गोलीबारी, खुले में हथियार लेकर घूमते दिखे लोग

नया राष्ट्रपति बनते ही राजधानी में पैलेस के बाहर भयानक गोलीबारी, खुले में हथियार लेकर घूमते दिखे लोग

Venezuela: वेनेजुएला की राजधानी काराकास के मिराफ्लोरेस राष्ट्रपति भवन के पास भारी गोलीबारी की खबर आई, जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद हुई. सोशल मीडिया पर वीडियो में हथियारबंद सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां दिखीं.

Last Updated: Jan 06, 2026, 08:24 AM IST
Miraflores Shooting: वेनेजुएला की राजधानी काराकास के मिराफ्लोरेस राष्ट्रपति भवन के पास भारी गोलीबारी की खबर सामने आई. बता दें. ये घटना राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के छापे में गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिन बाद घटी है. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में सरकारी इमारतों के बाहर हथियारबंद सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां देखी गईं और विस्फोटों और एयर-डिफेंस बंदूकों के सक्रिय होने की भी सूचना मिली.

अज्ञात ड्रोन ने राष्ट्रपति भवन के ऊपर भरी उड़ान

एएफपी के सूत्रों ने बताया कि हालात काबू में हैं और सुरक्षा बलों ने मिराफ्लोरेस के ऊपर उड़ रहे अज्ञात ड्रोन पर गोलियां चलाईं है. बता दें, शनिवार को अमेरिकी कमांडो ने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी, सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया था और उन्हें न्यूयॉर्क ले गए थे जहां उन पर ड्रग तस्करी के आरोप लगाए गए थे. इसके बाद, मादुरो की करीबी सहयोगी, उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, जिन्होंने अमेरिकी ऑपरेशन को साम्राज्यवादी हमला बताया. इसे वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला बताया. सोमवार को मादुरो को अमेरिकी जज के सामने पेश किया गया, जहां उन्होंने सभी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को युद्धबंदी करार दिया. 

वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए औपनिवेशिक युद्ध शुरू किया है और चेतावनी दी कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो आज वेनेजुएला है, कल कोई और देश हो सकता है. इस बीच, रूस और चीन ने भी अमेरिकी छापे की निंदा की है. रूसी संयुक्त राष्ट्र दूत वसीली नेबेंजिया ने इसे अंतरराष्ट्रीय डकैती बताया है. 

 

