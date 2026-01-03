वेनेजुएला की राजधानी में ताबड़तोड़ हमलों के बाद क्या बोले कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो? पूरी दुनिया को कर दिया अलर्ट

Caracas Airstrikes: कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने शनिवार को वेनेजुएला की राजधानी कराकस में ताबड़तोड़ हमलों के बाद दुनिया को चेतावनी दी. पेट्रो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इस समय कराकस पर बमबारी हो रही है. पूरी दुनिया को सूचित किया जाता है कि वेनेजुएला पर हमला हो चुका है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजधानी पर मिसाइलों से बमबारी हो रही है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (UN) और अमेरिकी राज्यों के संगठन (OAS) से तुरंत बैठक बुलाने की अपील की.

राष्ट्रपति पेट्रो ने यह जानकारी तब दी जब कराकस में शनिवार सुबह करीब 2:00 बजे तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, धमाकों की आवाज के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और लोग घरों से बाहर निकल आए. जानकारी के अनुसार, दक्षिणी कराकस में एक बड़े सैन्य अड्डे के पास धमाकों ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया. यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला पर जमीनी हमले की धमकियों के कुछ समय बाद हुई है. पेट्रो के आरोप के बाद, इस हमले को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता और चर्चा तेज हो गई है, लेकिन हमले के पीछे किसका हाथ है, इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

ट्रंप ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर लगाया गंभीर आरोप

बता दें, ये धमाके ऐसे समय में हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर 'नैक्रो-आतंकवादी' सरकार चलाने का आरोप लगाया है. ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल का परिवहन करने वाले जहाजों पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं. अमेरिकी सेना इस क्षेत्र में वेनेजुएला की नौकाओं को निशाना बना रही है, उन पर ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोप लगा रही है. ट्रंप ने कहा है कि मादुरो को सत्ता छोड़नी होगी. इस बीच, ट्रंप द्वारा वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की मांग के बाद मादुरो ने दावा किया है कि अमेरिका वेनेजुएला का तेल चाहता है. पिछले महीने उन्होंने कहा था कि 'ट्रंप पागल हो गए हैं' और यह भी कहा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को अंदर नहीं आने देंगे जिसे अंदर नहीं आना चाहिए.