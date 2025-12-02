Donald Trump Health Report: कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पेट-दिल सब.... अफवाहों के बीच डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ रिपोर्ट जारी; डॉक्टरों ने बता दी सारी असलियत

Doctor on Donald Trump Health update: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज़ में तरह-तरह की अफवाहें उड़ रही थीं. अब व्हाइट हाउस ने उनकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी है. आइए जानते हैं आखिर क्या है ट्रंप की सेहत की रिपोर्ट.

डॉक्टर की रिपोर्ट में क्या है खास?

व्हाइट हाउस के फिजिशियन डॉ. शॉन बारबेला ने सोमवार को मेमो जारी किया. इसमें लिखा है: “राष्ट्रपति ट्रंप की कार्डियोवैस्कुलर इमेजिंग बिल्कुल नॉर्मल है. धमनियों में कोई संकुचन नहीं, खून का बहाव बाधित नहीं. दिल के चैंबर नॉर्मल साइज के, वॉल्स स्मूद और हेल्दी हैं. कोई सूजन, थक्का या असामान्यता नहीं हैं. पेट की इमेजिंग भी परफेक्ट है. लिवर, किडनी, आंतें सब हेल्दी और अच्छे से ब्लड सप्लाई हो रही है. कोई एक्यूट या क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं.” ये टेस्ट प्रिवेंटिव थे, यानी उम्र के हिसाब से रूटीन चेक ताकि कोई दिक्कत पहले ही पकड़ में आ जाए. डॉक्टर ने आगे यह भी जोड़ा “ये एग्जीक्यूटिव फिजिकल का स्टैंडर्ड पार्ट है और कन्फर्म करता है कि ट्रंप की ओवरऑल हेल्थ एक्सीलेंट है.”

ट्रंप ने क्या कहा? “रिलीज कर दो, सब ठीक है”

ट्रंप ने खुद कहा था, “अगर रिपोर्ट देखनी है तो जारी कर दूंगा. ये एमआरआई था, ब्रेन का नहीं क्योंकि कॉग्निटिव टेस्ट मैंने टॉप किया था.” प्रेस सेक्रेटरी करोलिन लेविट ने कहा, “ट्रंप रोज ऑप्टिमल फिजिकल हेल्थ में हैं.” ये रिपोर्ट तीन डिटेल्ड अपडेट्स में से एक है - अप्रैल की फिजिकल में भी उन्हें “फुली फिट” बताया गया था, जहां वजन 20 पाउंड कम हुआ और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में था.

अक्टूबर का सरप्राइज विजिट और फैली अफवाह

अक्टूबर 2025 में ट्रंप फ्लोरिडा से वॉशिंगटन लौटते हुए एयर फोर्स वन पर रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे. उन्होंने बताया कि उन्हें एमआरआई स्कैन कराया गया है, लेकिन ये पूछने पर कि किस बॉडी पार्ट का, वो हंसते हुए बोले, “मुझे नहीं पता, लेकिन परफेक्ट है. चाहो तो रिपोर्ट जारी कर दूंगा.” व्हाइट हाउस ने इसे रूटीन चेकअप बताया था, लेकिन अप्रैल में तो सालाना फिजिकल हो चुका था. इससे सवाल उठे कि अचानक ये क्या? डेमोक्रेट्स और मीडिया ने ट्रंप की स्टैमिना पर सवाल उठाए, खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद जो कहती है कि ट्रंप का शेड्यूल पहले टर्म से हल्का है.

79 साल की उम्र में फिटनेस का राज क्या?

ट्रंप दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं. अप्रैल की रिपोर्ट में बताया गया कि उन्हें कैटरेक्ट सर्जरी हुई थी और गोल्फ में जीतते रहते हैं. जुलाई में क्रॉनिक वेनस इंसफिशिएंसी का डायग्नोसिस हुआ, लेकिन ये माइनर है. ब्रूजिंग की अफवाहें भी थीं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं सब नॉर्मल. व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को खारिज किया, कहा ट्रंप एक्टिव हैं और थकान की बात बकवास है.

डेमोक्रेट्स का सवाल, ट्रंप का जवाब

डेमोक्रेट्स ट्रंप की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब रिपोर्ट जारी होने से बहस थम सकती है. ट्रंप के सपोर्टर्स कहते हैं, “ये अफवाहें सिर्फ पॉलिटिकल अटैक हैं.” एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उम्र के साथ ऐसे चेकअप जरूरी हैं.भविष्य में क्या? ज्यादा ट्रांसपेरेंसी?व्हाइट हाउस ने कहा कि आगे भी हेल्थ अपडेट्स देंगे. ट्रंप की फिटनेस अमेरिकी पॉलिटिक्स का हॉट टॉपिक बनी रहेगी. फिलहाल, रिपोर्ट से साफ है - ट्रंप रेडी हैं लीड करने को.