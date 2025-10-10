'शादीशुदा मर्द मुझे...,' ब्रिटेन की सबसे बदनाम महिला ने लगाया पुरुषों पर इल्जाम, किए होश उड़ाने वाले दावे

Carla Belluci: कार्ला बेलुची एक समय पर 'ब्रिटेन की सबसे बदनाम महिला' का खिताब पा चुकी हैं. वह कई मौकों पर रिलेशनशिप को लेकर अपने बयान देती रहती हैं. अब एक बार फिर वह सुर्खियों में हैं. बता दें कि कार्ला बेलुची ने अपने होमटाउन के कुछ पुरुषों पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि ये पुरुष उनके DM में आकर उन्हें अश्लील मैसेज भेजते हैं. पूर्व ग्लैमर मॉडल का कहना है कि मर्दों की इस हरकत के चलते वह काफी तंग आ चुकी हैं.

शादीशुदा मर्द भेजते हैं मैसेज

अपने विवादित बयानों के लिए पहचानी जाने वाली 44 साल की कार्ला बेलुची ने दावा किया कि उनके गांव के शादीशुदा पुरुष उन्हें ऐसे मैसेज भेजते हैं, जो अक्सर अश्लील और आपत्तिजनक होते हैं. उन्होंने कहा,' मैं अपने DM खोलती हूं और मुझे ऐसे पुरुषों के संदेश मिलते हैं जो मुझे पसंद करते हैं. यह बेहद शर्मनाक है जब मैं उनकी पत्नियों को स्थानीय पब या दुकान पर देखती हूं.'

अपने पतियों पर ध्यान नहीं देती महिलाएं

कार्ला ने आगे कहा,' ये महिलाएं मुझसे नफरत करती हैं और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे अपने पतियों पर ध्यान नहीं देती हैं जो मुझसे छुपकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं.' कार्ला ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा,' मैं देखती हूं कि ये महिलाएं सुबह 9 बजे नर्सरी के लिए जाते समय भी कैसे कपड़े पहनती हैं 236 रुपये की प्रिमार्क लेगिंग्स और 177 रुपये की टी-शर्ट्स. वे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि उनके पति मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं.'

कार्ला बेलुची के बारे में

कार्ला ने महिलाओं से आग्रह करते हुए कहा,'महिलाएं जागें और अपनी क्षमता बढ़ाएं. अपना ध्यान रखें या फिर अपने पुरुषों को सोशल मीडिया से बैन कर दें, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता.' उन्होंने कहा,' यह बेहद बुरी बात है कि तुम्हारे पति तुम्हारी पीठ पीछे मुझे मैसेज कर रहे हैं. यह बेहद दुखद स्थिति है और अगर यह मेरा पति होता तो मैं शर्मिंदा हो जाती, यह बेहद शर्मनाक है.' बता दें कि कार्ला बेलुची एक पूर्व ग्लैमर मॉडल हैं, जो अपने विवादित बयानों के लिए काफी फेमस हैं. वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. उन्हें 'ब्रिटेन की सबसे नफरत वाली महिला' कहा जाता है, लेकिन वह अपने फॉलोअर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

