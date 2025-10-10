Advertisement
trendingNow12955260
Hindi Newsदुनिया

'शादीशुदा मर्द मुझे...,' ब्रिटेन की सबसे बदनाम महिला ने लगाया पुरुषों पर इल्जाम, किए होश उड़ाने वाले दावे

Carla Belluci Controversy: 'ब्रिटेन की सबसे बदनाम महिला'  कार्ला बेलुची नो मर्दों को लेकर एक बयान दिया है. उनका कहना है कि शादीशुदा पुरुष उन्हें मैसेज भेजते हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 10, 2025, 07:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'शादीशुदा मर्द मुझे...,' ब्रिटेन की सबसे बदनाम महिला ने लगाया पुरुषों पर इल्जाम, किए होश उड़ाने वाले दावे

Carla Belluci: कार्ला बेलुची एक समय पर 'ब्रिटेन की सबसे बदनाम महिला' का खिताब पा चुकी हैं. वह कई मौकों पर रिलेशनशिप को लेकर अपने बयान देती रहती हैं. अब एक बार फिर वह सुर्खियों में हैं. बता दें कि कार्ला बेलुची ने अपने होमटाउन के कुछ पुरुषों पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि ये पुरुष उनके DM में आकर उन्हें अश्लील मैसेज भेजते हैं. पूर्व ग्लैमर मॉडल का कहना है कि मर्दों की इस हरकत के चलते वह काफी तंग आ चुकी हैं. 

शादीशुदा मर्द भेजते हैं मैसेज 

अपने विवादित बयानों के लिए पहचानी जाने वाली 44 साल की कार्ला बेलुची ने दावा किया कि उनके गांव के शादीशुदा पुरुष उन्हें ऐसे मैसेज भेजते हैं, जो अक्सर अश्लील और आपत्तिजनक होते हैं.  उन्होंने कहा,' मैं अपने DM खोलती हूं और मुझे ऐसे पुरुषों के संदेश मिलते हैं जो मुझे पसंद करते हैं. यह बेहद शर्मनाक है जब मैं उनकी पत्नियों को स्थानीय पब या दुकान पर देखती हूं.'  

ये भी पढ़ें- बर्निंग सिटी की फोटो रखता था साथ, लॉस एंजिलिस में आग की तबाही लाने वाले के बारे में जानिए     

Add Zee News as a Preferred Source

 

अपने पतियों पर ध्यान नहीं देती महिलाएं 

कार्ला ने आगे कहा,' ये महिलाएं मुझसे नफरत करती हैं और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे अपने पतियों पर ध्यान नहीं देती हैं जो मुझसे छुपकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं.' कार्ला ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा,' मैं देखती हूं कि ये महिलाएं सुबह 9 बजे नर्सरी के लिए जाते समय भी कैसे कपड़े पहनती हैं 236 रुपये की प्रिमार्क लेगिंग्स और 177 रुपये की टी-शर्ट्स. वे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि उनके पति मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं.'  

ये भी पढ़ें- चीन की कम्‍युनिस्‍ट पार्टी से था महिला का नाता, अमेरिकी डिप्‍लोमेट को रोमांस करना भारी पड़ गया

 

कार्ला बेलुची के बारे में

कार्ला ने महिलाओं से आग्रह करते हुए कहा,'महिलाएं जागें और अपनी क्षमता बढ़ाएं. अपना ध्यान रखें या फिर अपने पुरुषों को सोशल मीडिया से बैन कर दें, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता.' उन्होंने कहा,' यह बेहद बुरी बात है कि तुम्हारे पति तुम्हारी पीठ पीछे मुझे मैसेज कर रहे हैं. यह बेहद दुखद स्थिति है और अगर यह मेरा पति होता तो मैं शर्मिंदा हो जाती, यह बेहद शर्मनाक है.' बता दें कि कार्ला बेलुची एक पूर्व ग्लैमर मॉडल हैं, जो अपने विवादित बयानों के लिए काफी फेमस हैं. वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं.  उन्हें 'ब्रिटेन की सबसे नफरत वाली महिला' कहा जाता है, लेकिन वह अपने फॉलोअर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं. 

FAQ 

कार्ला बेलुची कौन हैं? 

कार्ला बेलुची एक पूर्व ग्लैमर मॉडल हैं जो अपने विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं. 

कार्ला बेलुची ने क्या आरोप लगाया है?  

कार्ला ने आरोप लगाया है कि उनके गांव के विवाहित पुरुष उन्हें अश्लील मैसेज भेजते हैं. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
Siddaramaiah
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
PM Modi
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
ED
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
CBI
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत