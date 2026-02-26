Advertisement
कनाडा के अपराधों से भारत का नहीं है लेना-देना...PM के के दौरे से पहले कार्नी सरकार ने दी 'क्लीन चिट'

Canada News: कनाडा के पीएम मार्क कार्नी भारत दौरे पर आने वाले हैं. इससे पहले कनाडा की सरकार ने कहा है कि देश में हो रहे हिंसक अपराधों से भारत का कोई लेना देना नहीं है.

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 26, 2026, 12:58 PM IST
PM Mark Carney: भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार आ रहा है. कनाडा के पीएम मार्क कार्नी भारत दौरे पर आने वाले हैं. इससे पहले कार्नी सरकार का बड़ा बयान आया है. एक अधिकारी ने कहा कि कनाडा की सरकार का मानना है कि कनाडा में हो रहे हिंसक अपराधों से भारत का कोई लेना देना नहीं है. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अगर इस तरह की गतिविधियां हो रही है तो हम यह यात्रा बिल्कुल नहीं करते. कार्नी नौ दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं. 

जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते तेजी से बिगड़ गए थे. उस समय के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि निज्जर की मौत के पीछे भारत सरकार के एजेंट जुड़े हैं हालांकि भारत ने इसे पूरी तरह से नकार दिया था. इस झगड़े की वजह से दोनों देशों के डिप्लोमैट्स को निकाल दिया गया और लंबे समय तक डिप्लोमैटिक टकराव चला.

सिख एक्टिविस्ट ने की आलोचना

कुछ सिख एक्टिविस्ट ने इस नए असेसमेंट की आलोचना की है. ब्रिटिश कोलंबिया के एक धार्मिक नेता मोनिंदर सिंह ने बताया कि वैंकूवर पुलिस ने हाल ही में उन्हें उनकी और उनके परिवार की जान को खतरे की चेतावनी दी थी. निज्जर की हत्या के बाद से उन्हें यह चौथी ऐसी चेतावनी मिली है. प्रदर्शनकारियों ने भारत के साथ सरकार के नए जुड़ाव की निंदा की है और खालिस्तान को सिख देश बनाने की वकालत की है. 

हल निकालना है जरूरी

पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोडी थॉमस ने कहा कि हालांकि कनाडा की इंटेलिजेंस जवाबदेही तय करने के लिए काफी थी, लेकिन कानूनी प्रोसेस यूनाइटेड स्टेट्स से अलग है, जहां ट्रायल से पहले आरोपों को पब्लिकली डिटेल में बताया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं एक अहम मुद्दा बनी हुई हैं, जिनका हल निकालना जरूरी है. (ANI)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

