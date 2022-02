73 साल की उम्र में मिला सच्चा प्यार, कहा- नहीं हो रहा यकीन; यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

वॉशिंगटन: सच्चा प्यार कभी भी हो सकता है. नाम, धर्म, जाति, देश और उम्र कभी इसके आड़े नहीं आता है. इस बीच अमेरिका (US) में रहने वाली एक महिला ने ऐसी बात बताई जिसने सभी के दिल को छू लिया. महिला ने बताया कि उसे 73 साल की उम्र सच्चा प्यार (True Love) मिल गया है. महिला ने पार्टनर की तरफ से दी गई रिंग (Ring) की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की जिसे 11 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं.

बता दें कि जिस महिला को 73 साल की उम्र में सच्चा प्यार मिला है उसका नाम कैरोल एच मैक (Carol H Mack) है. वो अमेरिका के कैलिफोर्निया (California) में रहती है. वो पेशे से एक नर्स है.

महिला ने ट्वीट किया कि जिंदगी भी बड़ी अजीब है. शादी के लगभग चार दशकों के बाद, मैंने 70 साल की उम्र में फिर से सिंगल होने की कभी उम्मीद नहीं की थी. और निश्चित रूप से मुझे 73 साल की उम्र में महामारी के बीच सच्चा प्यार मिलने की उम्मीद नहीं थी! और अब ये!

महिला को सच्चा प्यार मिलने के लिए बधाई देने वालों का सोशल मीडिया पर तांता लग गया. सुजाना नामक एक यूजर ने लिखा कि मैं 51 साल की हूं और 12 साल बाद भी सिंगल हूं. फिर भी आपको ढेर सारी बधाई.

ओविडिया नाम की एक यूजर ने ट्वीट किया कि बधाई! मुझे मेरी दादी की याद आ गई, वो 60 के दशक के आसपास विधवा हो गई थीं, और कुछ साल बाद वो अपने एक्स-बॉयफ्रेंड के साथ फिर से मिलीं. वो जब 15 साल की थीं तब इस शख्स से मिली थीं. और अब वे लगभग 10 साल से साथ हैं.

