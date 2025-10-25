Advertisement
Hindi Newsदुनिया

अमेरिका में हैलोवीन पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 11 अन्य घायल

Shooting In Carolina: उत्तरी कैरोलिना में हैलोवीन पार्टी के दौरान गोलीबारी हुई है. इस घटना में अभी तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 25, 2025, 09:25 PM IST
Shooting In Carolina: अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, हैलोवीन पार्टी में गोलीबारी हुई है इस घटना में अभी तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है. ताजा जानकारी के मुताबिक, इस घटना में कुल  13 लोगों को गोली लगी है. घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. रॉबसन काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार, शनिवार सुबह मैक्सटन के निकट हुई सामूहिक गोलीबारी में 13 लोगों को गोली लगी और 2 की मौत हो गई. आरसीएसओ ने बताया कि जिन 13 लोगों को गोली मारी गई उनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जानकारी के मुताबिक गोलीबारी के समय पार्टी में करीब 150 से ज्यादा लोग घटनास्थल पर मौजूद थे. पुलिस ने कहा कि वहां एक बड़ी पार्टी चल रही थी और अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही 150 से अधिक लोग वहां से भाग गए. शेरिफ बर्निस विल्किंस ने कहा कि उनकी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं. मारे गए या घायल हुए लोगों की पहचान के बारे में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. शेरिफ कार्यालय ने लोगों से घटना के संबंध में कोई भी जानकारी देने की अपील की है.

 

खबर अपडेट की जा रही है... 

Shashank Shekhar Mishra

USA

