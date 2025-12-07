Advertisement
trendingNow13032848
Hindi Newsदुनिया

गेंद लुढकी, डोमिनोज गिरे… और आखिर में जला एक बल्ब, जटिल मशीनों के जादूगर रूब गोल्डबर्ग

Rube Goldberg: गोल्डबर्ग के बनाए कार्टून और ड्रॉइंग्स समाज पर एक गहरा व्यंग्य होते थी. वो अपनी कला के माध्यम से दिखाते थे कि इंसान किस तरह से छोटे से काम को भी करने में ज्यादा मेहनत और समय लगा रहा है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 07, 2025, 10:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गेंद लुढकी, डोमिनोज गिरे… और आखिर में जला एक बल्ब, जटिल मशीनों के जादूगर रूब गोल्डबर्ग

Cartoonist Rube Goldberg: आप लोगों में से अधिकतर ने कुछ ऐसे मजेदार वीडियो जरूर देखें होंगे, जिसमें एक बिल्कुल छोटा सा काम करने के लिए भी बिना वजह जटिल मशीनों का उपयोग किया जाता है. जैसे की एक गेंद लुढ़कने के बाद फिर डोमिनोज गिरते हैं, तो कहीं कोई लीवर घूमने के बाद आखिर में एक नॉर्मल-सा बल्ब जल उठता है. अगर आपने भी ऐसा देखा है तो समझ जाइए कि आप उसकी असली प्रेरणा को जान चुके हो, वो कोई और नहीं बल्कि रूब गोल्डबर्ग हैं.

इंजीनियर बना कार्टूनिस्ट
4 जुलाई 1883 को अमेरिका में रूब गोल्डबर्ग का जन्म हुआ था. उनके बारे में दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद कला में मन रमाया था. हालांकि, इंजीनियरिंग करते हुए ही उनके दिमाग और कलाकार दिल का ये अनोखा मेल पूरे कला जीवन की पहचान बन गया. शुरुआती दौर में रूब ने कार्टून बनाने शुरू किए थे, उस समय उनकी कला में तकनीकी नजरिया और मजाकिया लहजा दोनों दिखाई देने लगे. जिसके बाद उन्होंने बतौर कार्टूनिस्ट और व्यंग्यकार के तौर पर अपनी खास पहचान बनाई थी. 

छोटा काम, बड़ा इंतजाम
गोल्डबर्ग के फेमस होने का कारण उनकी ड्रॉइंग्स में कलाकारी थी. वो ड्रॉइंग्स में अक्सर एक छोटा-सा काम करने के लिए बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया अपनाते थे. अगर उनकी कल्पनाओं की बात करें तो वो चिड़िया से रस्सी खींचवा कर बाल्टी को गिराते और फिर बाल्टी किसी लीवर को धक्का देती है, जिसके बाद एक टोपी किसी आदमी के सिर पर अपने-आप बैठ जाती है. हालांकि, यह पूरा तरीका देखने में इतना बेतुका दिखेगा लेकिन फिर भी शानदार होता है और देखने वाले लोग भी हंस पड़ते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'कदम-दर-कदम सामान्य हो रहे हालात', इंडिगो संकट पर CEO ने दिलाया भरोसा, कहा- जल्द नॉर्मल हो जाएगी स्थिति

रूब गोल्डबर्ग की मशीन

गोल्डबर्ग के बनाए कार्टून और ड्रॉइंग्स समाज पर एक गहरा व्यंग्य होते थी. वो अपनी कला के माध्यम से दिखाते थे कि इंसान किस तरह से छोटे से काम को भी करने में ज्यादा मेहनत और समय लगा रहा है. रूब गोल्डबर्ग इतने फेमस हुए कि “रूब गोल्डबर्ग मशीन” एक विश्व का शब्द बन गया. आज के दौर में टीवी विज्ञापनों, यूट्यूब वीडियो और फिल्मों के अलावा स्कूल प्रोजेक्ट्स और विज्ञान मेलों में भी ऐसी मशीनों की नकल देखने को मिलती है. 7 दिसंबर 1970 को गोल्डबर्ग का निधन हुआ था, लेकिन उनकी कला का प्रभाव आज भी जीवित है.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Rube Goldberg

Trending news

महाराष्ट्र में 'नेता प्रतिपक्ष' की नियुक्ति न होने से भड़का विपक्ष, लिया ये फैसला
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में 'नेता प्रतिपक्ष' की नियुक्ति न होने से भड़का विपक्ष, लिया ये फैसला
'कदम-दर-कदम सामान्य हो रहे हालात', इंडिगो संकट पर CEO ने स्टाफ को दिलाया भरोसा
IndiGo crisis
'कदम-दर-कदम सामान्य हो रहे हालात', इंडिगो संकट पर CEO ने स्टाफ को दिलाया भरोसा
'डर के मारे मैं चिल्ला रही थी, मेरा...', गोवा क्लब की आग से कैसे बची डांसर की जान?
Goa
'डर के मारे मैं चिल्ला रही थी, मेरा...', गोवा क्लब की आग से कैसे बची डांसर की जान?
'भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनें...' दक्षिण कोरिया में सीएम मान की पंजाबियों से अपील
AAP Bhagwant Mann
'भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनें...' दक्षिण कोरिया में सीएम मान की पंजाबियों से अपील
'खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, चीन की हरकतों पर... इंडियन नेवी के वाइस चीफ का दावा
operation sindoor
'खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, चीन की हरकतों पर... इंडियन नेवी के वाइस चीफ का दावा
भारत का बेहद खतरनाक स्कूली रास्ता! जहां बच्चे रोज देते हैं बाघ और तेंदुओं को चकमा
Karnataka News
भारत का बेहद खतरनाक स्कूली रास्ता! जहां बच्चे रोज देते हैं बाघ और तेंदुओं को चकमा
मुंबई के 4 वार्डों में अचानक कैसे बढ़ गए 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटर? कहीं मतदाता गायब
Mumbai News
मुंबई के 4 वार्डों में अचानक कैसे बढ़ गए 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटर? कहीं मतदाता गायब
एयरपोर्ट्स पर बैग्स के अंबार, चेक इन काउंटर्स पर भारी भीड़, सदमा बना 'इंडिगो संकट'
IndiGo crisis
एयरपोर्ट्स पर बैग्स के अंबार, चेक इन काउंटर्स पर भारी भीड़, सदमा बना 'इंडिगो संकट'
पैसेंजर्स की परेशानी घटी या बढ़ी, इंडिगो क्राइसिस के बीच रविवार को कैसे हैं हालात?
IndiGo
पैसेंजर्स की परेशानी घटी या बढ़ी, इंडिगो क्राइसिस के बीच रविवार को कैसे हैं हालात?
IndiGo संकट से निपटने के लिए अब तक सरकार ने क्या किया? 8 प्वाइंट्स में जानें डिटेल
IndiGo crisis
IndiGo संकट से निपटने के लिए अब तक सरकार ने क्या किया? 8 प्वाइंट्स में जानें डिटेल