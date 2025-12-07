गेंद लुढकी, डोमिनोज गिरे… और आखिर में जला एक बल्ब, जटिल मशीनों के जादूगर रूब गोल्डबर्ग

Cartoonist Rube Goldberg: आप लोगों में से अधिकतर ने कुछ ऐसे मजेदार वीडियो जरूर देखें होंगे, जिसमें एक बिल्कुल छोटा सा काम करने के लिए भी बिना वजह जटिल मशीनों का उपयोग किया जाता है. जैसे की एक गेंद लुढ़कने के बाद फिर डोमिनोज गिरते हैं, तो कहीं कोई लीवर घूमने के बाद आखिर में एक नॉर्मल-सा बल्ब जल उठता है. अगर आपने भी ऐसा देखा है तो समझ जाइए कि आप उसकी असली प्रेरणा को जान चुके हो, वो कोई और नहीं बल्कि रूब गोल्डबर्ग हैं.

इंजीनियर बना कार्टूनिस्ट

4 जुलाई 1883 को अमेरिका में रूब गोल्डबर्ग का जन्म हुआ था. उनके बारे में दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद कला में मन रमाया था. हालांकि, इंजीनियरिंग करते हुए ही उनके दिमाग और कलाकार दिल का ये अनोखा मेल पूरे कला जीवन की पहचान बन गया. शुरुआती दौर में रूब ने कार्टून बनाने शुरू किए थे, उस समय उनकी कला में तकनीकी नजरिया और मजाकिया लहजा दोनों दिखाई देने लगे. जिसके बाद उन्होंने बतौर कार्टूनिस्ट और व्यंग्यकार के तौर पर अपनी खास पहचान बनाई थी.

छोटा काम, बड़ा इंतजाम

गोल्डबर्ग के फेमस होने का कारण उनकी ड्रॉइंग्स में कलाकारी थी. वो ड्रॉइंग्स में अक्सर एक छोटा-सा काम करने के लिए बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया अपनाते थे. अगर उनकी कल्पनाओं की बात करें तो वो चिड़िया से रस्सी खींचवा कर बाल्टी को गिराते और फिर बाल्टी किसी लीवर को धक्का देती है, जिसके बाद एक टोपी किसी आदमी के सिर पर अपने-आप बैठ जाती है. हालांकि, यह पूरा तरीका देखने में इतना बेतुका दिखेगा लेकिन फिर भी शानदार होता है और देखने वाले लोग भी हंस पड़ते हैं.

रूब गोल्डबर्ग की मशीन

गोल्डबर्ग के बनाए कार्टून और ड्रॉइंग्स समाज पर एक गहरा व्यंग्य होते थी. वो अपनी कला के माध्यम से दिखाते थे कि इंसान किस तरह से छोटे से काम को भी करने में ज्यादा मेहनत और समय लगा रहा है. रूब गोल्डबर्ग इतने फेमस हुए कि “रूब गोल्डबर्ग मशीन” एक विश्व का शब्द बन गया. आज के दौर में टीवी विज्ञापनों, यूट्यूब वीडियो और फिल्मों के अलावा स्कूल प्रोजेक्ट्स और विज्ञान मेलों में भी ऐसी मशीनों की नकल देखने को मिलती है. 7 दिसंबर 1970 को गोल्डबर्ग का निधन हुआ था, लेकिन उनकी कला का प्रभाव आज भी जीवित है.