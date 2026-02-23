लॉरेंस बिश्नोई गैंग में नए गुर्गे की एंट्री? ताबड़तोड़ फायरिंग से थर्राया कनाडा, सोशल मीडिया पर लिखा- 'सुधर जाओ वरना...'

Canada Firing: कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की वारदात के जरिए अपनी ताकत दिखाने का दावा किया है. इस गैंग ने कनाडा में लवजीत संधू के घर फायरिंग का दावा किया है. एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गैंग ने कनाडा में आगे भी फायरिंग करवाने की धमकी दी है. वायरल हो रही सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, 'सुधर जाओ, वरना अगली बार डायरेक्ट सीने में गोली लगेगी. लवजीत संधू ड्रग माफिया है, जिसके कई काले कारनामे है'. फायरिंग के बाद वायरल पोस्ट में आरजू बिश्नोई के साथ टायसन बिश्नोई और शुभम लोनकर ने हमले की जिम्मेदारी ली है. इस तरह बिश्नोई गैंग में एक नए गैंगस्टर की एंट्री देखने को मिल रही है, जिसका नाम टायसन बिश्नोई है.

कनाडा में ताबड़तोड़ फायरिंग करके दहशत फैलाने की हालिया वारदात यह इशारा करती है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम सिंडिकेट अब नए चेहरों के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर और आक्रामक हो रहा है. इससे पहले इससे पहले 12 जनवरी को कनाडा के ब्रैम्पटन इलाके में एक कारोबारी के घर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थीं. उस फायरिंग का वीडियो भी वायरल हुआ था.

कनाडा में बढ़े फायरिंग के मामले

कनाडा में पिछले कुछ महीनों में फायरिंग की वारदातों में काफी इजाफा हुआ है. 2025 में भारत के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर भी कई बार फायरिंग हो चुकी है. कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने अपने देश में हिंसा को रोकने के लिए खालिस्तान को आतंकी संगठन घोषित किया है. इसी तरह कनाडा की सरकार ने जब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया है, उसके बाद से ही इस गैंग की गतिविधियों में तेजी से इजाफा हुआ है. माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपनी ताकत दिखाने के लिए लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा है.

बिश्नोई गैंग के अपराध करने का तरीका

लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत से संचालित होता है. इसका मुखिया भारत की सबसे सुरक्षित जेल में बंद है. गैंग के मुखिया लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप है कि वो जेल से मोबाइल फोन के जरिए अपना गैंग ऑपरेट करता है. गैंग की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है. पिछले साल सितंबर में जब कनाडा की सरकार ने इस गैंग पर प्रतिबंध लगाया था तो अपनी प्रेस रिलीज में कहा था- 'यह गैंग हत्या, गोलीबारी, आगजनी और उगाही जैसी गतिविधियों में शामिल है और खासकर भारतीय मूल के लोगों, उनके व्यवसायों और सांस्कृतिक हस्तियों को निशाना बनाता है'.

एक ओर सरकार उसके गुर्गों पर शिकंजा कस रही है, दूसरी ओर बिश्नोई गैंग नए-नए कांड करके अपनी बढ़ती ताकत का अहसास करवा रहा है.